شكرا لقرائتكم الفيصلي يمدد عقد البرازيلي روسي موسمين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت إدارة الفيصلي يوم السبت عن تمديد عقد المدافع البرازيلي إيغور روسي لمدة موسمين قادمين.

وانضم روسي (30 عاماً) إلى الفيصلي صيف العام 2017 قادماً من هارت أوف ميدلوثين الاسكتلندي ونجح ببلوغ نهائي كأس الملك ذلك الموسم مع الفريق قبل الخسارة أمام اتحاد جدة.

وخاض روسي 83 مباراة مع الفيصلي منذ انضمامه إلى صفوفه، مسجلاً 10 أهداف، ثلاث منها خلال الموسم الحالي.

ويحتل الفيصلي المركز السابع في ترتيب أندية دوري كأس محمد بن سلمان للمجترفين برصيد 28 نقطة.