شكرا لقرائتكم دورتموند يعبر بريمن ويصعد للمركز الثاني مؤقتاً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - اقتنص فريق بوروسيا دورتموند وصافة الدوري الألماني لكرة القدم مؤقتا بفوزه على ملعب مضيفه فيردر بريمن 2 - صفر يوم السبت في المرحلة الثالثة والعشرين للبوندسليغا.

وفي مباريات أخرى اكتسح كولن مضيفه هيرتا برلين 5 - صفر وفاز فورتونا دوسلدورف على مضيفه فرايبورغ 2 - صفر وتعادل بوروسيا مونشنغلادباخ مع ضيفه هوفنهايم 1 - 1.

ورفع دورتموند رصيده إلى 45 نقطة في المركز الثاني بفارق أربع نقاط خلف بايرن ميونخ المتصدر وبفارق الأهداف فقط عن لايبزيغ صاحب المركز الثالث والذي يلتقي في وقت لاحق مع مضيفه شالكه. وتقدم المدافع الفرنسي دان أكسيل زاغادو بهدف لدورتموند في الدقيقة 52 ثم أضاف المهاجم النرويجي الشاب إيرلينغ هالاند الهدف الثاني في الدقيقة 66. وواصل هالاند تألقه المذهل مع دورتموند محرزا هدفه الـ12 على مستوى كافة البطولات منذ انتقاله للفريق الشهر الماضي قادما من صفوف ريد بول سالزبورغ النمساوي.

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وبعد مضي ثمان دقائق من بداية المباراة كاد إيمري تشان أن يفتتح التسجيل لدورتموند بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، لكن الكرة مرت على مقربة من الشباك. ومرت أول عشرين دقيقة من المباراة وسط حالة من الهدوء التام دون أي خطورة على المرميين باستثناء تسديدة تشان. وأوشك عمر توبراك على تسجيل هدف السبق لفيردر بريمن في الدقيقة 34 بعدما تلقى تمريرة داخل منطقة الجزاء قابلها بتسديدة من لمسة واحدة بقدمه اليسرى لكن الكرة مرت مباشرة بجوار شباك الحارس رومان بوركي.

وقبل دقيقتين من نهاية الشوط الأول كان رافاييل جيريرو قريبا للغاية من تسجيل هدف التقدم لدورتموند من ضربة رأس قوية من داخل منطقة الجزاء لكن ييري بافلينكا حارس بريمن تصدى له ببراعة. وفي الوقت بدل الضائع خرج بوركي من مرماه في اللحظة الحاسمة ليفسد فرصة انفراد كامل من جانب ميلوت راشيكا لاعب فيردر بريمن.

وبعد مضي سبع دقائق من بداية الشوط الثاني تقدم المدافع الفرنسي دان أكسيل زاجادو بهدف لدورتموند إثر ضربة ركنية من الناحية اليسرى وصلت له أمام المرمى مباشرة ليسدد من لمسة واحدة في الشباك. وكاد إيرلينغ هالاند أن يضيف الهدف الثاني لدورتموند بعدما انفرد تماما بمرمى بريمن لكن الحارس بافلينكا تصدى له ببراعة يحسد عليها.

وضاعت فرصة جديدة لدورتموند في الدقيقة 61 لكن هذه المرة عبر لوكاس بيشتشيك الذي سدد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء لكن حارس بريمن أبعدها بأطراف أصابعه إلى ضربة ركنية. وتمكن هالاند أخيرا من وضع بصمته على المباراة وتسجيل الهدف الثاني لدورتموند في الدقيقة 66 بعد تمريرة من اشرف حكيمي قابلها بتسديدة من لمسة واحدة بقدمه اليمنى في الشباك. وشهد آخر ربع ساعة ضياع أكثر من فرصة محققة لدورتموند وسط تألق لافت من بافلينكا، لينتهي اللقاء بفوز الفريق الضيف بهدفين دون رد.