نانت يلحق الخسارة الأولى بمرسيليا منذ 4 أشهر

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ألحق نانت الخسارة الأولى بمضيفه مرسيليا الثاني منذ أربعة أشهر عندما تغلب عليه 3-1 السبت في المرحلة السادسة والعشرين من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وكان نانت البادئ بالتسجيل عبر البلجيكي أنطوني ليمبومب في الدقيقة 34، لكن مورغان سانسون أدرك التعادل بعد خمس دقائق.

ومنح عبد القادر بامبا التقدم مجددا لنانت مطلع الشوط الثاني (53)، قبل أن يوجه المدافع الفارو غونزاليز الضربة القاضية لفريقه مرسيليا عندما سجل الهدف الثالث للضيوف بالخطأ في مرمى فريقه.

وهي الخسارة الرابعة لمرسيليا هذا الموسم والأولى منذ سقوطه المذل أمام مضيفه باريس سان جرمان صفر-4 في المرحلة الحادية عشرة في 27 تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

في المقابل، أوقف نانت سلسلة من خمس مباريات دون فوز حيث خسر ثلاث مرات متتالية وتعادل مرتين متتاليتين، فحقق انتصاره الحادي عشر هذا الموسم وصعد إلى المركز العاشر برصيد 37 نقطة.

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واسدى نانت خدمة لباريس سان جرمان المتصدر للابتعاد 13 نقطة في الريادة في حال فوزه على ضيفه بوردو الأحد في ختام المرحلة، كما منح الفرصة لرين الثالث لتشديد الخناق على مرسيليا وتقليص الفارق بينهما إلى ثماني نقاط في حال تغلبه على نيم الأحد أيضا.

ويلعب لاحقا انجيه مع مونبلييه، وستراسبورغ مع اميان، وديجون مع موناكو، وليل مع تولوز.

ويلعب الأحد أيضا سانت اتيان مع رينس.

ملخص مباراة نانت ومرسيليا: