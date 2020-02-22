هاليب تنهي مغامرة ريباكينا وتحرز اللقب الـ20 في مسيرتها

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي تلغرام







أنهت الرومانية سيمونا هاليب المصنفة أولى مغامرة الكازخستانية إيلينا ريباكينا عندما تغلبت عليها 3-6 و6-3 و7-6 (7-5)، السبت في ساعتين و27 دقيقة في المباراة النهائية لدورة دبي الدولية في كرة المضرب.

وهو اللقب الـ20 لهاليب في 37 مباراة نهائية في مسيرتها الاحترافية والأولى هذا العام، والأول منذ تتويجها بلقبها الثاني في البطولات الأربع الكبرى في بطولة ويمبلدون الإنكليزية الصيف الماضي بعد الأول في رولان غاروس عام 2018.

كما هي المرة الثانية التي تتوج فيها هاليب بلقب دورة دبي بعد الاولى عام 2015 على حساب التشيكية كارولينا بليشكوفا.

وهي المباراة الثالثة في الدورة التي تنجح فيها هاليب في قلب تخلفها بمجموعة إلى فوز قاتل بعد الأولى أمام التونسية أنس جابر في الدور الثاني والبيلاروسية أرينا سابالنكا في ربع النهائي.

Advertisements

وهو الفوز الأول لهاليب على ريباكينا في ثاني مباراة بينهما بعد الأولى في ثمن نهائي دورة ووهان الصينية في أيلول/سبتمبر الماضي عندما اضطرت الرومانية الى الانسحاب بعد الشوط التاسع والنتيجة 5-4 لصالح الكازخستانية التي بلغت نصف النهائي قبل ان تخرج على يد البيلاروسية أرينا سابالنكا التي توجت باللقب.

وحرمت هاليب منافستها الكازخستانية الواعدة (20 عاما) والمصنفة تاسعة عشرة عالميا من احراز اللقب الثالث في مسيرتها الاحترافية في سادس مباراة نهائية لها والرابعة هذا العام بعد تتويجها بلقب دورة هوبارت الاسترالية الشهر الماضي محققة لقبها الثاني في مسيرتها بعد الأول في دورة بوخارست منتصف تموز/يوليو الماضي، وخسارتها نهائي دورتي شينزن الصينية وسان بطرسبورغ الروسية.

وفجرت ريباكينا مفاجأة من العيار الثقيل في الدور الأول بفوزها على الأميركية صوفيا كينن الخامسة والمتوجة بلقب بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى، عندما تغلبت عليها 6-7 (2-7) و6-3 و6-3 ثم أطاحت كارولينا بليشكوفا الثانية ووصيفة بطلة نسخة 2015، في الدور ربع النهائي بفوزها عليها 6-1 و6-2، قبل أن تتغلب على الكرواتية بترا مارتيتش الثامنة 7-6 (7-5) و7-6 (7-2) الجمعة في نصف النهائي.