شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة يكشف دور "آدم" فى مكايدة شيكابالا لجماهير الأهلى بالسوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لا صوت يعلو فوق ردة فعل محمود عبد الرازق "شيكابالا" صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك تجاه جمهور النادى الأهلى فى المباراة التي جمعت الفريقين في لقاء السوبر المحلى بدولة الإمارات والذى توج به الأبيض بركلات الترجيح.

كشف أحد لاعبى الزمالك أن أصوات خارجة من بعض جمهور الأهلى استفزت شيكابالا بهتاف غير مقبول يخص "آدم" نجل النجم الأسمر وهو الأمر الذى دفع الأباتشى لرد المكايدة والتوجه لمدرجات جماهير الأهلى بردة فعل خارجة عن النص المقبول.

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انتهى منذ قليل اجتماع لجنة الانضباط باتحاد الكرة برئاسة المستشار سيد بندارى، لمناقشة أحداث الشغب والخروج عن النص فى مباراة الأهلى والزمالك بالسوبر المصرى من قبل بعض لاعبى الفريقين، والتى فاز الزمالك بلقبها على حساب الأهلى بضربات الترجيح.

ويدرس مسئولو النادى الأهلى تقديم شكوى لاتحاد الكرة ضد بعض لاعبى الزمالك الذين وجهوا إساءة وألفاظا خارجة لجمهور ولاعبى الأهلى عقب مباراة السوبر الأخير التى فاز فيها الأبيض 3 / 4 بركلات الجزاء الترجيحية لاتخاذ عقوبات ضدهم، ويرى مسئولو القلعة الحمراء أن بعض لاعبى الزمالك أثاروا حالة من الفوضى والفتنة عقب المباراة، أمثال عبد الله جمعة وعمر السعيد وشيكابالا وأحد إداريى الفريق حيث قام هؤلاء أيضاً باستفزاز الجماهير والاعتداء على لاعبى الأهلي.

ينتظر الأهلى العديد من اللقاءات الهامة فى الفترة الحالية، فى مقدمتها مواجهة الزمالك يوم الأثنين المقبل فى الدورى ثم مباراتى صن داونز الجنوب أفريقى يومى 29 فبراير و7 مارس المقبل فى ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا.