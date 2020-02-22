شكرا لقرائتكم خبر عن طاقم حكام مكسيكى لإدارة قمة الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقرت لجنة الحكام باتحاد الكرة على طاقم حكام مكسيكى لإدارة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، المؤجلة من الجولة الرابعة للدورى، والتى ستقام يوم الاثنين المقبل فى السابعة والنصف مساءً باستاد القاهرة، وبحسب ما نشره الإعلامى أحمد شوبير عبر حسابه على فيس بوك.



شوبير عبر الفيس بوك

ومن المنتظر أن تعلن لجنة الحكام عن أسماء الطاقم الذى سيتولى إدارة قمة الدورى بين القطبين، خاصة بعدما تمسك اتحاد الكرة بإقامة اللقاء فى موعده وعدم تأجيله.

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مسئولو اتحاد الكرة عقدوا جلسات ودية خلال تواجدهم فى الإمارات، عقب مباراة السوبر المصرى التى جمعت الأهلى والزمالك وفاز بلقبها الأخير، لمتابعة ما حدث خلال مباراة السوبر من خروج عن النص من اللاعبين.

واتفق مسئولو الجبلاية على إقامة قمة الأهلى والزمالك ورفض تأجيليها، خاصة أنه لا يوجد وقت آخر مناسب لإقامة المباراة ورغبتهم فى انتظام المسابقة، لأن التأجيل سيدخل بالدورى فى مأزق بسبب الارتباطات الكثيرة هذا الموسم، سواء للأندية فى البطولة الأفريقية والبطولة العربية، إلى جانب ارتباطات المنتخب الأول بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا والمنتخب الأولمبى بأولمبياد طوكيو 2020، ورغبة اتحاد الكرة فى إنهاء المسابقة قبل يوليو.

ومازال الزمالك رافضاً فكرة خوض المباراة، وإن كان مسئولو القلعة البيضاء قد اتفقوا على أنهم سيلعبون المباراة بالصف الثانى حال إصرار اتحاد الكرة على إقامتها فى موعدها.