وزير الرياضة يرحب باختيار "دولى التايكوندو" لاستضافة أسوان كأس الرئيس بمشاركة 70 دولة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحب أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة باختيار الاتحاد الدولى برئاسة الكورى شونج رئيس الاتحاد الدولى مدينة أسوان لاستضافة بطولة كأس الرئيس فى ديسمبر المقبل و التى تعد من اقوى البطولات العالمية ومن المتوقع مشاركة 70 دولة وهو ما يساهم فى تنشيط السياحة الرياضية ويتماشى مع توجه الدولة متمثلة فى وزارة الشباب والرياضة فى دعم الأحداث الرياضية الكبرى بعدما تحولت مصر إلى قبلة لاستضافة الأحداث القارية والعالمية . يذكر أن اللواء أحمد الفولى رئيس الاتحاد الافريقيى للتايكوندو ونأئب رئيس الاتحاد الدولى قد أرجع سر اختيار مصر إلى ثقة الاتحاد الدولى فى خروج الحدث فى أفضل صورة ممكنة كما حدث مؤخرا فى بطولة العالم الشاطئية . وكشف الفولى عن ترحيب المكتب التنفيذى باختيار مصر لاستضافة كأس الرئيس خاصة أن ايوان عاصمة الثقافة والشباب الافريقيى.

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