شكرا لقرائتكم خبر عن اليوناني بابافاسيليو يطلب تقريرا مفصلا عن لاعبى وادى دجلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طلب اليوناني نيقوديموس بابافاسيليو المدير الفني الجديد لفريق وادي دجلة، تقرير مفصل عن جميع لاعبى فريقه، من أجل التعرف على امكانيات ومستويات اللاعبين، ومن المنتظر أن يسلم الجهاز المعاون التقرير لليونانى بابافاسيليو لدراسته ومعرفة كل كبيرة وصغيرة عن الفريق.

وقاد بابافاسيليو أول تدريباته مع الفريق الدجلاوى أمس الخميس، عقب توليه المهمة بشكل رسمى خلفًا لليونانى تاكيس جونيس الذى رحل بالتراضى بعد سلسلة سوء النتائج التى حققها الفريق تحت قيادته منذ بداية الموسم الحالى.

وكان تاكيس جونياس تولى تدريب دجلة منذ عام ونصف، وبالتحديد فى أغسطس 2018، حيث قاد مباراة الفريق أمام الداخلية كأول ظهور له مع الفريق الدجلاوى.

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وقاد جونياس دجلة خلال 54 مباراة من بينها 3 مباريات فى كأس مصر، حقق الفوز فى 15 وتعادل في مثلها وخسر فى 24 مباراة، 67 هدفا احرزها لاعبى الفريق تحت قيادة جونياس، مقابل 76 هدفا هزت شباك دجلة، أكبر فوز حققه الفريق مع جونياس امام الجونة 4 / 1، وأكبر هزيمة تلقاها الفريق بقيادته 4 / 2 أمام الزمالك.

ويحتل وادى دجلة المركز السابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 14 نقطة بعد أن لعب 17 مباراة فاز فى 3 لقاءات فقط وتعادل فى 5 وخسر 9 مباريات وسجل لاعبيه 17 هدفاً وتلقت شباكه 27 هدفاً.