انت الان تتابع كلوب يبعث رسالة مؤثرة إلى مشجع صغير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

لم يتردد يورغن كلوب كثيراً في الرد على رسالة مشجع صغير لمانشستر يونايتد.

بعث مدرب ليفربول يورغن كلوب رسالة مؤثرة إلى مشجع صغير لفريق مانشستر يونياتد. وكان الطفل دار كيرلي قد طلب من المدرب الألماني أن يتوقف عن الفوز بالمباريات ويدع الفرق الأخرى تفوز عليه.

لم يتوقع مشجع صغير لفريق مانشستر يونايتد، أن يتلقى رداً سريعاً على رسالة كتبها إلى مدرب ليفربول يورغن كلوب. وكتب الطفل دار كيرلي (10 أعوام) رسالته إلى المدرب الألماني كجزء من واجبه المدرسي.

ونقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية عن كيرلي قوله في الرسالة "يفوز ليفربول بالعديد من المباريات. وإذا ما فزت بتسع مباريات أخرى، فإنك ستكون أفضل فريق لم يتعرض للهزيمة في تاريخ كرة القدم الإنجليزية"، وأضاف: "كوني مشجعاً لفريق مانشستر يونايتد، فهذا أمر محزن للغاية".

وأردف المشجع الصغير "لذلك، في المرة القادمة التي يلعب فيها ليفربول، اجعلهم من فضلك يخسرون. عليك أن تدع الفرق الأخرى تسجل". واختتم كلامه لكلوب قائلاً "آمل أن أكون أقنعتك بعدم الفوز ببطولة الدوري أو أي مباراة أخرى".

Advertisements

وكتب يورغن كلوب رسالة، يرد فيها على مشجع مانشستر يونايتد الصغير. وجاء في رسالة المدرب الألماني "أولاً، أود شكرك على كتابة رسالة إلي. أعرف أنك لم تتمنى لي حظاً سعيداً أو أي شيء من هذا القبيل. لكن من الجيد أن أسمع من أحد مشجعي كرة القدم الشباب".

وتابع كلوب "لسوء الحظ، في هذه المناسبة لا يمكنني أن أحقق طلبك، ليس من خلال الاختيار على أي حال. وبقدر ما تريد أن يخسر ليفربول، فإن وظيفتي هي أن أبذل قصارى جهدي لمساعدته على الفوز"، وأضاف: "يُوجد ملايين من الناس في جميع أنحاء العالم يرغبون في ذلك (الفوز)، لذلك لا أريد حقاً أن أخذلهم".

وواصل المدرب الألماني قائلاً "لحسن حظك، فقد خسرنا مباريات في الماضي، وسنخسر مباريات في المستقبل لأن هذه هي كرة القدم"، وأضاف: "المشكلة هي عندما تكون في العاشرة من العمر، فأنت تعتقد أن الأمور ستكون دائماً كما هي الآن، لكن إذا كان هناك شيء واحد يمكنني أن أخبرك به كشخص يبلغ من العمر 52 عاماً، فهذا بالتأكيد ليس هو الحال".

واختتم كلوب رسالته إلى الطفل الصغير بالتأكيد على أن مانشستر يونايتد محظوظ، لأن لديه مشجع مثل دار كيرلي.