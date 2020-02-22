برشلونة يخطط لخطف "محبوب" غوارديولا!

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سيلفا من أبرز أعمدة مانشستر سيتي وغواردويلا لا يريد التخلي عنه

حسب تقرير صحفي يخطط برشلونة للحصول على خدمات واحد من نجوم مانشستر سيتي. و يتوقع أن يضغط النادي الكتالوني بقوة من أجل إقناع "محبوب" بيب غوارديولا بارتداء قميص "البلوغرانا" قريباً.

كشفت صحيفة "إكسبريس" البريطانية أن برشلونة، يراقب منذ شهور نجم مانشستر سيتي برناردو سيلفا، الذي كان من أبرز أسباب فوز "الأزرق السماوي" بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في الموسم الماضي. وأردفت الصحيفة أن النادي الكتالوني يريد الحصول على خدمات صاحب القدم اليسرى الساحرة.

وأوضحت "إكسبريس" أن مانشستر سيتي لا يرغب في التفريط بخدمات برناردو سيلفا، إلاّ أن الدولي البرتغالي قد يحزم حقائبه ويرحل، بسبب حرمان الفريق من المشاركة في مسابقة دوري أبطال أوروبا لمدة سنتين، بسبب مخالفة قواعد اللعب المالي النظيف.

وتابع نفس المصدر أن مدرب مانشستر سيتي، بيب غوارديولا، من المعجبين جداً ببرناردو سيلفا ولا يريد رحيله عن الفريق، مضيفا أن سيلفا يرى ربما أن الوقت مناسب لخوض تجربة كروية جديدة والانتقال إلى برشلونة.

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ولفت المصدر إلى أن الحديث عن انتقال برناردو سيلفا إلى برشلونة قبل شهور كان أمراً شبه مستحيل، بيد أن عقوبة الاتحاد الأوروبي "يويفا" على مانشستر سيتي قلبت الأمور الآن رأساً على عقب، حيث أصبح أكثر من لاعب مرشح للرحيل عن الفريق نهاية الموسم.

الجدير ذكره أن برناردو سيلفا (25 عاماً)، جذب قبل سنوات اهتمام أكبر الأندية بعد تألقه اللافت مع فريق موناكو الفرنسي، لاسيما في مسابقة دوري أبطال أوروبا. ونجح مانشستر سيتي في الحصول على توقيعه، ويعد الآن من الأعمدة الرئيسية للفريق.

ويرتبط برناردو سيلفا مع مانشستر سيتي بعقد يمتد حتى صيف 2025. أما قيمته السوقية، فإنها تبلغ حالياً حوالي 100 مليون يورو، وفق ما ذكر موقع "ترانسفر ماركت".