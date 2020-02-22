شكرا لقرائتكم خبر عن أستون فيلا يسقط أمام ساوثهامبتون بثنائية نظيفة بمشاركة تريزيجيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سقط فريق أستون فيلا في فخ الهزيمة مجددًا أمام مُضيفه ساوثهامبتون، بنتيجة هدفين مقابل لا شيء، خلال المباراة التي أقيمت بينهما عصر اليوم على ملعب سينت ماري، في اطار الجولة 27 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

سجل أصحاب الأرض الهدف الأول عن طريق شين لونج في الدقيقة الثامنة، وفي الوقت بدل الضائع سجل ستيوارت آرمسترونج الهدف الثاني.

بهذه النتيجة تجمد رصيد فريق أستون فيلا عند 25 نقطة، في المركز17 من جدول الترتيب، ورفع ساوثهامبتون رصيده إلى 34 نقطة، وأصبح في المركز 12.