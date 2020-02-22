هداية ملاك تتأهل لـ«طوكيو».. وتعد بميدالية أوليمبية جديدة للتايكوندو

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نجحت هداية ملاك، لاعبة منتخب مصر للتايكوندو، في قطع تأشيرة التأهل لأوليمبياد طوكيو، بعد الفوز على منافستها الكينية خلال نصف نهائي التصفيات الأفريقية المؤهلة للأوليمبياد، والتي تستضيف فعالياتها المغرب حتى، غد الأحد.
وتغلبت هداية على بطلة كينيا بنتيجة كبيرة ورغم سهولة المنافسة وفارق الخبرة الكبير إلا أنه كانت هناك مخاوف من حدوث مفاجآت في ظل مشاركة هداية ملاك ولم يكتمل شفاؤها من الإصابة التي تعرضت لها في معسكر إسبانيا مؤخرًا.
وأعربت هداية عن سعادتها بالتأهل للأوليمبياد ووعدت ببذل قصارى جهدها لتحقيق حلم الميدالية الثانية.
وأوضحت أن تأهلها إلى أوليمبياد ريو دي جانيرو من التصنيف العالمي ساهم في عدم خوضها التصفيات الأولية في الأوليمبياد وتجنب مواجهة اللاعبات الكبيرات في الأدوار الأولى، عكس هذه المرة التي ستكون مهمتها أصعب، خاصة أنها ستشارك للمرة الأولى في وزن جديد لم تشارك به من قبل في الأوليمبياد.
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