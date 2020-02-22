شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة×إيبار: ميسي ينتفض.. وتفوق تهديفي تاريخي لـ«البارسا» على ريـال مدريد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سحق برشلونة ضيفه إيبار بنتيجة 5-0 في مباراة ضمن مباريات الجولة 25 من لاليجا، ليعتلي العملاق الكتالوني صدارة ترتيب الدوري بشكل مؤقت بفارق نقطتين عن ريال مدريد الذي لديه مباراة في مساء اليوم ضد ليفانتي.

ودخل ليونيل ميسي المباراة هو يعاني من أسوأ سلسلة مباريات دون تسجيل أهداف في آخر 6 سنوات بعد فشله في التسجيل خلال آخر 4 مباريات متتالية في لاليجا (بإجمالي 398 دقيقة دون أهداف)، وأنهى الأسطورة الأرجنتيني هذه السلسلة بأقوى شكل ممكن مع تسجيله 4 أهداف «سوبر هاتريك» رافعًا من رصيد أهدافه في لاليجا هذا الموسم إلى 18 هدفا في صدارة ترتيب الهدافين.

وسجل ميسي ثلاثة أهداف «هاتريك» في أول 40 دقيقة من الشوط الأول مسجلًا الهاتريك رقم 36 له في لاليجا (الرقم الأكبر على الإطلاق في تاريخ المسابقة)، والهاتريك رقم 48 له بقميص برشلونة في مختلف البطولات.

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وسجل ميسي هاتريك في الشوط الأول مع برشلونة للمرة الرابعة في مسيرته (سجل ضد آرسنال، فالنسيا، مايوركا وإيبار).

وجاء هاتريك ميسي اليوم ليكون أسرع هاتريك يسجله من بداية المباراة (بعد 40 دقيقة) منذ الهاتريك الذي سجله في عام 2011 ضد مايوركا، والذي جاء بعد أول نصف ساعة من المباراة.

وسجل ميسي الهدف الرابع له ولفريقه قبل 3 دقائق من النهاية، قبل أن يعزز لاعب الوسط البرازيلي آرثر سجل فريقه التهديفي بهدف خامس من متابعة لتسديدة زميله الجديد، الدنماركي مارتين برايثوايت الذي ساهم في تسجيل الهدفين الرابع والخامس في ظهوره الأول بقميص برشلونة.

وجاءت أهداف برشلونة الـ5 اليوم ليرتفع إجمالي عدد أهداف برشلونة في الدوري الإسباني إلى 6151 هدفًا ليتجاوز رقم ريال مدريد (6150) للمرة الأولى في تاريخ المسابقة.

وحافظ ميسي على تألقه المعتاد ضد النادي الباسكي الذي تلقى 20 هدفًا من ميسي وحده فقط منذ عودته للاليجا (2014)، وهو رقم لم يسجل من قبل.