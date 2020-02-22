برشلونة يسحق إيبار بخماسية نظيفة ويتصدر الدوري مؤقتًا.. وميسي «سوبر هاتريك»

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق فريق برشلونة فوزًا كبيرًا على نظيره إيبار بخماسية نظيفة، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم السبت، على ملعب كامب نو، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين لبطولة الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم «لاليجا».
تكفل الأسطورة ليونيل ميسي بإحراز 4 أهداف «سوبر هاتريك» في الدقائق 14 و37 و40 و87، فيما أحرز الهدف الخامس آرثر ميلو في الدقيقة 89.
بتلك النتيجة يحتل برشلونة صدارة الدوري الإسباني برصيد 55 نقطة، خلفه ريـال مدريد برصيد 53 نقطة وله مباراة يخوضها في العاشرة مساء اليوم أمام ليفانتي، بينما تجمد رصيد إيبار عند النقطة 24 في المركز الـ16.
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