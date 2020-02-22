شكرا لقرائتكم خبر عن 30 لاعبًا في معسكر المصري استعدادًا لمواجهة نهضة بركان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتظم الفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي، عصر اليوم السبت، في معسكر مغلق بأحد فنادق مدينة الإسماعيلية، استعدادًا لمباراته المرتقبة بذهاب دور الثمانية من النسخة السابعة عشرة للكونفيدرالية الأفريقية والتي تجمعه بضيفه فريق نهضة بركان المغربي والمقرر إقامتها بالسويس في الثامنة مساء الأحد، الموافق الأول من مارس المقبل.

ووفقًا للموقع الرسمي للنادي، فضّل طارق العشري، المدير الفني الجديد للفريق، اصطحاب 30 لاعبًا إلى المعسكر، للتعرف عن قرب على إمكانيات جميع اللاعبين قبل خوض غمار المنافسات الأفريقية والمحلية.

وجاءت قائمة اللاعبين المنضمين للمعسكر على النحو التالي:

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حراسة المرمى: أحمد مسعود، أحمد عبدالفتاح، محمد شحاتة، إيهاب العايدي.

خط الدفاع: إسلام أبوسليمة، أحمد شوشة، كريم العراقي، عمر كمال، بهاء مجدي، مصطفى طيارة، محمود حمد، خالد مصطفى.

خط الوسط: عمرو موسى، فريد شوقي، ايزي ايميكا، سعيدو سيمبوريه، أحمد ياسر، مفتاح طقطق، حسين رجب، إسلام عطية، حسن على، محمد جابر، حجاج عويس، عبدالناصر دي ماريا، شيخ موكورو، عبدالرحمن زين، أحمد عادل «ميسي»، أيمن ندا.

خط الهجوم: محمود وادي، أوستين أموتو.