شكرا لقرائتكم خبر عن تحت قيادة «إيمانويل».. المقاصة يواصل استعداده لمباريات الدور الثاني من الدوري والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة استعداداته لمباريات الدور الثاني لمسابقة الدوري الممتاز، المقرر انطلاق منافساته 9 مارس المقبل.
وخاض الفريق مرانا قويا، اليوم السبت، على الملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي، تحت إشراف النيجيري إيمانويل أمونيكي، المدير الفني للفريق، وجهازه المعاون.
وبحسب الموقع الرسمي للنادي، استهل لاعبو المقاصة مرانهم بتدريبات الجري الخفيف حول الملعب، أعقبها مجموعة متنوعة من التدريبات البدنية بهدف رفع معدلات اللياقة، فيما شهد الجزء الثاني من المران عدة تدريبات بالكرة على تنفيذ بعض الجمل الفنية والتحركات التكتيكية.
وكان فريق المقاصة استأنف، أمس، تدريباته بعد انتهاء فترة الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون والتي استمرت لمدة 3 أيام.
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