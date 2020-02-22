شكرا لقرائتكم خبر عن بعد وداع كأس مصر.. «جوميز» يمنح لاعبي الإسماعيلي راحة سلبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - منح الفرنسي ديديه جوميز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، لاعبي الفريق راحة سلبية قصيرة من التدريبات لمدة 3 أيام، وذلك ضمن برنامج الاستعداد لاستئناف مشوار الفريق بمسابقة الدوري الممتاز.

ووفقًا للموقع الرسمي للنادي، لم يتحدد موعد مباريات الدور الثاني للمسابقة والتي يستهلها الفريق بمواجهة الجونة باستاد الإسماعيلية.

وكان الإسماعيلي ودع منافسات بطولة كأس مصر، إثر الخسارة أمام بيراميدز بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء أمس، على استاد الإسكندرية، في إطار منافسات دور الـ16 للبطولة.