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ملخص مباراة برشلونة وإيبار واكتساح البرسا وتألق ميسي

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 22 فبراير 2020

قاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي فريقه برشلونة للفوز على إيبار بخماسية دون رد، في اللقاء الذي جمعهما بملعب كامب نو، لحساب الجولة 25 من .

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وتكفل الليو بتسجيل رباعية فريقه فريقة في الدقائق 14 و37 و40 من شوط المباراة الأول، و86 من شوط المباراة الثاني، بينما سجل الخامس أرثر ميلو في الدقيقة 89.

فوز برشلونة بخماسية دون رد، كفلت له الصدارة المؤقتة للدوري برصيد 55 نقطة، قبل مواجهة مع ليفانتي مساء اليوم، فيما تجمد رصيد إيبار عند النقطة 24 ويتراجع للمركز السابع عشر.

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