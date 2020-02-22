شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تشكيلة كلاسيكو السعودية بين الهلال والاتحاد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 22 فبراير 2020 تنطلق اليوم مباراة الهلال والإتحاد، وذلك في الساعة السابعة ونصف بتوقيت القاهرة، والثامنة ونصف بتوقيت الرياض.

ويحل الاتحاد ضيفًا ثقيلًا علي الهلال علي إستاد جامعة الملك سعود، في ختام مواجهات الجولة الـ١٩ من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان. وأعلن كل مدير فني للفريقين تشكيلة الفريقين منذ قليل، وجاء تشكيل نادي الهلال: حراسة المرمى: عبدالله المعيوف خط الدفاع: محمد البريك وعبدالله الحافظ وجانج هيون وياسر الشهراني. خط الوسط: جوستافو كويلار ومحمد كنو خط الوسط الهجومي: سالم الدوسري وسباستيان جيوفينكو وأندريه كاريلو. خط الهجوم: بافتيمبي جوميز. بينما جاء تشكيل نادي الاتحاد: حراسة المرمى: مارسيلو جروهي خط الدفاع: منصور الحربي – برونو أوفيني – حمدان الشهراني – سعود عبد الحميد خط الوسط: ليوناردو جيل – كريم الأحمدي – عبد الإله المالكي – عبد العزيز البيشي ويلفريد بوني خط الهجوم: رومارينهو

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