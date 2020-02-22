ميسي يُسجل هاتريك في نصف ساعة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 22 فبراير 2020

انتهي الشوط الأول منذ لحظات بين برشلونة وايبار وذلك ضمن مباريات الجولة الـ٢٥ من الدوري الإسباني، واستطاع برشلونة من التقدم بثلاثة أهداف مقابل لاشيء.



واستطاع ليونيل ميسي إحراز ثلاثة أهداف "هارتيك" خلال شوط اللقاء الأول، وذلك في الدقائق ١٤، ٣٧، ٤٠ من زمن الشوط الأول، وبذلك يرتفع رصيد ميسي من الأهداف إلي ١٧ هدف متصدرًا ترتيب هدافي الدوري الإسباني بفارق ٤ أهداف عند اقرب منافسيه كريم بنزيما.

والجدير بالذكر أن برشلونة يحتل المركز الأول بفارق نقطتين حتي الآن برصيد ٥٥، إلي أن يُلعب لقاء ريال مدريد وذلك في تمام الساعة العاشرة مساءً أمام ليفانتي.