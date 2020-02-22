شكرا لقرائتكم الأهلي يحسم موقفه من مباراة القمة فور إعلان عقوبات لجنة الانضباط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل يترقب مسئولو النادي الأهلي عقوبات لجنة الانضباط باتحاد الكرة بشأن أحداث مباراة القمة التي جمعته والغريم التقليدي الزمالك في مباراة السوبر المصري التي توج بها أبناء القلعة البيضاء بمدينة أبوظبي الإماراتية بركلات الترجيح بنتيجة 4/3.
ووفقاً لمصدر مطلع داخل النادي الأهلي فإن موقف القلعة الحمراء من مباراة القمة سيتحدد وفقاً لطبيعة العقوبات التي وقعت وما إذا كانت مجحفة بحق القلعة الحمراء.
واستقر النادي الأهلي على الدخول في معسكر مغلق للمباراة غداً بأحد فنادق القاهرة على أن يكون القرار النهائي لتفعيله عقب معرفة العقوبات التي ستعلن عنها لجنة الانضباط خلال الساعات القليلة الماضية.
حرص محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي على حضور مران الفريق المقام حالياً على ملعب التتش من أجل تحفيز اللاعبين والشد من آزرهم بعد الخسارة من الزمالك أول أمس ، الخميس، في السوبر المحلي بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 4 / 3 خلال اللقاء الذي جمعهما بإستاد محمد بن زايد بأبوظبي.
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