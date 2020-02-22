شكرا لقرائتكم كرم كردي: تفعيل العقوبات ضد الأهلى والزمالك يضمن إقامة القمة بدون مشكلات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد الدكتور كرم كردي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق أن قرار اللجنة الخماسية برئاسة عمرو الجنايني للجنة الانضباط للإنعقاد قبل إقامة مباراة القمة المرتقبة بين الأهلي والزمالك صائب للغاية لوقف التجاوزات التي باتت عنوان دائم في ملاعبنا.

أضاف كرم كردي في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن مجلس إدارة الناديين عليهما أن يساندا اللجنة الخماسية في قرارات لجنة الانضباط لأمرين الأول أن ما حدث محزن للكرة المصرية وتصرفات صبيانية في دولة شقيقة استضافت المباراة وذلك من بعض العناصر بالإضافة الى أن تطبيق العقوبات سيساعد على حالة من الانضباط داخل المنظومة وبالتالي سيعود بالنفع على الفريقين في البطولات القارية التي يخوضها ويمثل فيها الدولة.

أوضح عضو مجلس الإدارة السابق، ان تنفيذ العقوبات قبل مباراة القمة المقبلة سيساعد على استعادة حالة الانضباط من قبل الجميع وسيؤكد أن هناك مجلس للجبلاية قادر على الوقوف أمام مثل هذه التجاوزات بالكامل.

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واختتم كرم كردى تصريحاته قائلاً: "لابد من معاقبة كافة الأطراف التي شاركت في الأزمة"، مشدداً على أن فكرة تجاوز الأمر بسبب وجود بعض اللاعبين من عناصر المنتخب الوطني مع اقتراب الأجندة الدولية في مارس أمر مرفوض نهائياً لأن الحدث أكبر من فكرة لاعب أو عنصر يشارك في صفوف الفراعنة.

وتعقد لجنة الانضباط باتحاد الكرة اجتماعاً على مدار اليوم تدرس فيه الأزمة التي نشبت بين لاعبي الأهلي والزمالك في السوبر المصري والتي أقيمت بملعب محمد بن زايد بمدينة أبوظبي الإماراتية وتوج خلالها الأبيض باللقب أثر احتكام الفريقين لضربات الجزاء الترجيحية.