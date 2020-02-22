شكرا لقرائتكم دونجا مدافعا عن تصرف شيكابالا بالسوبر: لكل فعل رد فعل.. والأعراض خط أحمر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل دافع تامر عبد الحميد "دونجا" نجم الزمالك الأسبق عن تصرف محمود عبد الرازق شيكابالا صانع ألعاب الفريق الأبيص في مباراة الأهلى والزمالك بالسوبر المحلى.

وكان شيكابالا قد دخل في مناوشات مع جماهير الأهلى التي تواجدت في ستاد محمد بن زايد بالإمارات وأشار لهم ببعض الحركات المسيئة التي استفزت مشجعى القلعة الحمراء.

وكتب دونجا عبر صفحته بـ"تويتر": " يا جماعه اى حد فينا عنده أمه خط احمر والكلام والخوض فى اعراض الناس خط احمر بردو".

أضاف:"الراجل استحمل كتيييير ولو انت مكانه وامك بيطعن في شرفها وشرف اهل بيتك . وحملة التنمر عليك هتعمل ايه . وبعد كل ده مش عايزينه يخرج عن شعوره . لكل فعل رد فعل كورة ايه دى احنا هنمثل".



دونجا

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ومن المقرر أن يسلم الزناتى تقريره للرد على الأنباء القوية عن عدم ذكر الزناتى فى تقريره وقائع الشغب التى حدثت فى المباراة بداعى انشغاله بمراسم التتويج بالسوبر.

انتهى منذ قليل اجتماع لجنة الانضباط باتحاد الكرة برئاسة المستشار سيد بندارى، لمناقشة أحداث الشغب والخروج عن النص فى مباراة الأهلى والزمالك بالسوبر المصرى من قبل بعض لاعبى الفريقين، والتى فاز الزمالك بلقبها على حساب الأهلى بضربات الترجيح.

ويدرس مسئولو النادى الأهلى تقديم شكوى لاتحاد الكرة ضد بعض لاعبى الزمالك الذين وجهوا إساءة وألفاظا خارجة لجمهور ولاعبى الأهلى عقب مباراة السوبر الأخير التى فاز فيها الأبيض 3 / 4 بركلات الجزاء الترجيحية لاتخاذ عقوبات ضدهم، ويرى مسئولو القلعة الحمراء أن بعض لاعبى الزمالك أثاروا حالة من الفوضى والفتنة عقب المباراة، أمثال عبد الله جمعة وعمر السعيد وشيكابالا وأحد إداريى الفريق حيث قام هؤلاء أيضاً باستفزاز الجماهير والاعتداء على لاعبى الأهلي.

ينتظر الأهلى العديد من اللقاءات الهامة فى الفترة الحالية، فى مقدمتها مواجهة الزمالك يوم الأثنين المقبل فى الدورى ثم مباراتى صن داونز الجنوب أفريقى يومى 29 فبراير و7 مارس المقبل فى ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا.