شكرا لقرائتكم كهربا بين "التجميد" والعفو" فى الأهلى.. اعرف التفاصيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل باتت قضية تجميد محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الأهلى داخل القلعة الحمراء أول حتى العفو عنه تشغل بال الجماهير خاصة بعد السلوك الذى بدر من اللاعب في مباراة السوبر المحلى والذى توج بلقبه الزمالك بعد الفوز بركلات الترجيح.

تداولت تقارير صحفية قضية تجميد كهربا في الأهلى موضحة أن محمود الخطيب، رئيس النادى الأحمر، لم يطلب تجميد اللاعب كما لم يتحدث فايلر المدير الفني للأهلى في الأمر مع اللاعب.

وأكدت التقارير أن كهربا يمر بحالة نفسية سيئة، وهو ما جعله لا يظهر في الملعب ويكتفي بأداء جلسات داخل الجيم خلال تدريبات الأهلي".

شهدت مباراة السوبر المصرى أحداث شغب وخروجاً عن النص بين اللاعبين عقب انتهاء اللقاء بفوز الزمالك باللقب، ودخول أكثر من لاعب فى اشتباكات بالأيدى.

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ومن المقرر أن يسلم الزناتى تقريره للرد على الأنباء القوية عن عدم ذكر الزناتى فى تقريره وقائع الشغب التى حدثت فى المباراة بداعى انشغاله بمراسم التتويج بالسوبر.

انطلق منذ قليل اجتماع لجنة الانضباط باتحاد الكرة برئاسة المستشار سيد بندارى، لمناقشة أحداث الشغب والخروج عن النص فى مباراة الأهلى والزمالك بالسوبر المصرى من قبل بعض لاعبى الفريقين، والتى فاز الزمالك بلقبها على حساب الأهلى بضربات الترجيح.

ويدرس مسئولو النادى الأهلى تقديم شكوى لاتحاد الكرة ضد بعض لاعبى الزمالك الذين وجهوا إساءة وألفاظا خارجة لجمهور ولاعبى الأهلى عقب مباراة السوبر الأخير التى فاز فيها الأبيض 3 / 4 بركلات الجزاء الترجيحية لاتخاذ عقوبات ضدهم، ويرى مسئولو القلعة الحمراء أن بعض لاعبى الزمالك أثاروا حالة من الفوضى والفتنة عقب المباراة، أمثال عبد الله جمعة وعمر السعيد وشيكابالا وأحد إداريى الفريق حيث قام هؤلاء أيضاً باستفزاز الجماهير والاعتداء على لاعبى الأهلي.