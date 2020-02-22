شكرا لقرائتكم تفاصيل اجتماع جمال محمد على بجهاز منتخب الشباب فى السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص جمال محمد علي نائب رئيس اللجنة الخماسية للاتحاد المصري لكرة القدم، والمشرف على منتخب الشباب، على الاجتماع بالجهاز للمنتخب بقيادة ربيع ياسين، لمناقشة أي معوقات تواجه الفريق، والعمل على حلها بأسرع وقت وأنسب طريقة، وذلك لتسهيل كافة أمور الجهاز الفني للمنتخب.

كما قام ربيع ياسين بعقد جلسة فنية مطولة مع اللاعبين، حرص خلالها على توضيح الأخطاء التي وقعوا فيها خلال مباراة السعودية، وكان أبرزها إهدار العديد من الفرص السهلة، وتعادل منتخب الشباب مع نظيره السعودي 2/2 ضمن مباريات الجولة الثانية للمجموعة الثالثة ببطولة كأس العرب.

ويحتل منتخب الشباب وصافة المجموعة الثالثة برصيد 4 نقاط، هى نفس رصيد المنتخب السعودى المتصدر بفضل هدف أقل سكن شباكه.

تنظم الجالية المصرية بالمنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية رحلات أسرية لتشجيع ومساندة منتخب مصر للشباب فى مبارياته ببطولة كأس العرب، التى يلعب فيها ضمن المجموعة الثالثة مع منتخبات السعودية والجزائر وفلسطين.

ويواجه منتخب الشباب نظيره الفلسطينى بعد غد الاثنين، فى ختام مبارياته بدور المجموعات، والذى جمع فيه 4 نقاط بالفوز على الجزائر 4/1 والتعادل 2/2 مع منتخب السعودية صاحب نفس رصيد النقاط.

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وتضم المجموعة الأولى: العراق وتونس وموريتانيا والكويت.

والمجموعة الثالثة: السعودية وفلسطين والجزائر ومصر.

والمجموعة الرابعة: السودان وليبيا وجزر القمر والإمارات.

وكان منتخب مصر للشباب قد تلقى دعوة رسمية من الاتحاد السعودى للمشاركة فى البطولة، وهو ما رحب به ربيع ياسين، المدير الفنى للفراعنة الصغار، واصفًا المشاركة بأنها ستكون أفضل إعداد للفريق، لخوض التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الأفريقية التى تستضيفها موريتانيا العام المقبل.

وقررت لجنة الحكام بالاتحاد العربى لكرة القدم اختيار الحكمين الدوليين أحمد الغندور حكم ساحة وسمير جمال الحكم المساعد للمشاركة فى إدارة مباريات بطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 19 سنة، التى تستضيفها السعودية خلال الفترة من 17 فبراير إلى 2 مارس المقبلين.