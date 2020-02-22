شكرا لقرائتكم النصر يهزم الحزم ويضيق الخناق على الهلال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - واصل النصر مسلسل انتصاراته عقب فوزه أمام مضيفه الحزم 2-صفر، في المواجهة التي احتضنها ملعب الحزم بالرس، في المرحلة 19 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وشهدت المباراة أفضلية للنصر الدي فرض سيطرته مبكراً وسنح له عدد كبير من الفرص المحققة، والتي دائماً ما تجد الحارس المتألق مليك عسلة الذي أنقذ فريقه من عدد كبير من الفرص.

وسنحت أولى الفرص النصراوية لمدافعه البرازيلي مايكون بيريرا، الذي ارتقى لعرضية زميله المغربي نور الدين مرابط وحول الكرة برأسه إلا أنها وجدت الحارس الجزائري مليك عسلة الذي أبعدها بصعوبة.

وواصل النصر أفضليته وأهدر لاعبه البرازيلي جوليانو هدفاً محققاً عقب تلقيه تمريرة من زميله البرازيلي بيتروس وسدد الكرة قوية إلا أنها وجدت الحارس مليك عسلة الذي أبعدها بصعوبة.

وكثّف النصر هجومه وأهدر لاعبه نور الدين مرابط هدفاً محققاً عقب تلقيه تمريرة مميزة من مواطنه عبدالرزاق حمدالله الذي وضعه أمام المرمى ليسدد الكرة قوية إلا أنها اصصدمت بالمدافع أسامه الخلف وذهبت خارج الشباك.

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وفي الشوط الثاني واصل النصر أفضليته وتمكن مدافعه عبدالاله العمري من افتتاح التسجيل بعدما حول عرضية زميله سلطان الغنّام برأسه لتستقر في شباك الحارس مليك عسلة.

وواصل النصر هجومه وسنحت له فرصة محققة لمهاجمه عبدالرزاق حمدالله الذي تلقى تمريرة أمام المرمى من زميله النيجيري أحمد موسى، ليسدد الكرة إلا أنها وصلت سهلة في يد الحارس مليك عشلة.

وكاد البرازيلي مايكون بيريرا مدافع النصر أن يسجل أول أهدافه مع فريقه حينما ارتقى لعرضية مواطنه جوليانو وحول الكرة برأسه إلا أنها وجدت الحارس مليك عسلة الذي تصدى لها بصعوبة.

وكثّف النصر هجومه ونجح لاعبه البديل يحيى الشهري بتسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 88 بعد تلقيه تمريرة من زميله جوليانو ليواجه المرمى ويراوغ الحارس ويضع الكرة في الشباك.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد النصر إلى 41 نقطة ليبقى في المركز الثاني وبفارق الأهداف مؤقتاً عن الهلال، وبقي الحزم على رصيده السابق 22 نقطة ليبقى في المركز 12 مؤقتاً.