شكرا لقرائتكم جوليانو: أحاول العودة إلى مستواي.. ويحق للجمهور انتقادي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد البرازيلي جوليانو صانع ألعاب النصر أن جماهير ناديه يحق لها انتقاده، بسبب هبوط مستوياته مؤخراً، مشيراً إلى أنه يبذل كل ما في وسعه للعودة إلى مستواه السابق.

وقال جوليانو في تصريحات تلفزيونية أعقبت فوز فريقه على الحزم بهدفين دون رد: يحق للجمهور انتقادي لأن هذه وظيفتي وعلي أن أعود لما كنت عليه، لكن أؤكد لهم أنني أبذل كل ما لدي ولن أخذلهم أو أتهاون داخل الملعب.

وواصل: كرة القدم مثل الحياة، لا يمكن أن تكون بأفضل أحوالك بشكل دائم، لكن عندما يتراجع المستوى الفني فإن عليك العمل أكثر للعودة إلى ما كنت عليه.

وحول المباراة، أجاب: توقعنا أن تكون المباراة صعبة، فالحزم فاز علينا في الدور الأول على أرضنا، ولعبنا مباراة جيدة وكان بالإمكان أن نسجل أكثر مما أحرزنا لكن المهم أننا فزنا بالمواجهة.