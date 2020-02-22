بعد خروج كهربا من تشكيل الأهلي بسبب خناقة السوبر.. هل طلب الخطيب تجميد كهربا نهائيًا؟

بعد الأحداث التى شهدتها مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك، والتي أقيمت بالإمارات وأنتهت بفوز الأبيض بركلات الترجيح، والمشادات الكلامية والاشتباكات بالإيدي بين لاعبي الفريقين. أكد مصدر مسؤول بالأهلي أن محمود الخطيب رئيس النادي لم يطلب تجميد لاعب الفريق محمود عبدالمنعم "كهربا" بسبب ما بدر منه أثناء مشاركته في مباراة السوبر المصري أمام الزمالك.

وكان كهربا شارك كبديل أمام فريقه السابق الزمالك ودخل في مناوشات مع بعض لاعبي الفريق الأبيض قبل أن يتعرض للطرد بعد نهاية المباراة التي حسم الزمالك لقبها بركلات الترجيح.

وقال المصدر -الذي رفض الكشف عن اسمه- في تصريحات خاصة لموقع "مصراوي" إن محمود الخطيب لم يطلب من السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي إبعاد اللاعب عن تشكيلة الفريق.

وأضاف: "فايلر أيضا لم يتحدث مع اللاعب بشأن هذا الأمر".

وأتم المصدر قائلا: "كهربا يمر بحالة نفسية سيئة، وهو ما جعله لا يظهر في الملعب ويكتفي بأداء جلسات داخل الجيم خلال تدريبات الأهلي".

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ويستعد الأهلي حاليا لمواجهة جديدة أمام الزمالك في لقاء مؤجل بينهما خلال بطولة الدوري المصري الممتاز، والذي من المقرر إقامته يوم الإثنين المقبل على ملعب استاد القاهرة الدولي.

كشف الإعلامي مهيب عبدالهادي، تفاصيل الحديث الذي دار بينه ومحمود عبدالمنعم كهربا لاعب الأهلي، بعد الأزمة التي اشتعلت داخل ملعب "محمد بن زايد" في الإمارات، عقب لقاء السوبر المصري، الذي جمع المارد الأحمر والزمالك وانتهى بفوز الأخير.

وأكد مهيب خلال برنامجه الخاص، أنه حرص على التواصل مع كهربا بعد الأحداث المؤسفة التي شهدتها مباراة السوبر المصري، من أجل إخباره بخروجه عن النص خلال وفي أعقاب اللقاء، كما كشف عن اعترفات لاعب الأهلي حول الواقعة، مؤكدا أن ما حدث كان خارج سيطرته بسبب مروره ببعض الضغوط النفسية.



وأوضح مهيب، أن كهربا يعاني من بعض الضغوط التي أدخلته في حالة نفسية سيئة، على خلفية عدم اعتماد رينيه فايلر المدير الفني للأهلي، على خدماته بشكل أساسي منذ قدومه إلى صفوف الفريق الأحمر، قائلاً: "كهربا أخبرني بأنه حزين بسبب عدم وجوده في التشكيل الأساسي خلال المباريات الماضية، وهو أمر مغاير لما اعتاد عليه اللاعب خلال مسيرته مع أي نادٍ، واعترف بأن ما حدث خطأ كبير لا يجب تكراره".

وبات كهربا مهددا بالوقوع تحت طائلة العقوبات بجانب قائمة من لاعبي الأهلي والزمالك، بسبب أحداث الشغب التي شهدتها مباراة السوبر المصري بين الغريمين، بسبب اشتباكه مع بعض اللاعبين خلال وعقب اللقاء، الذي حسمه الفارس الأبيض لصالحه بضربات الجزاء. حسبما نشر موقع "الوطن سبورت".