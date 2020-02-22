ميسي يعيد برشلونة إلى الصدارة مؤقتا بسوبر هاتريك بعد صيام 398 دقيقة

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أعاد المهاجم الأرجنتيني ليونيل ميسي فريقه برشلونة إلى الصدارة مؤقتا بتسجيله سوبر هاتريك في الفوز الكبير على ضيفه إيبار 5-صفر بعد صيام دام 398 دقيقة في الليغا، السبت على ملعب كامب نو في المرحلة الخامسة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وسجل ميسي أهدافه في الدقائق 14 و37 و40 و87 معززا صدارته لائحة الهدافين برصيد 18 هدفا، فيما سجل البرازيلي أرثر (89) الهدف الخامس.

وصام ميسي عن التهديف منذ هدف الفوز على غرناطة (1-صفر) في الدقيقة 76 في المباراة الأولى للمدرب الجديد كيكي سيتيين مع النادي الكاتالوني، خلفا لإرنستو فالفيردي في المرحلة العشرين في 19 كانون الثاني/يناير الماضي.

وهو الفوز الرابع تواليا لبرشلونة الذي استعاد الصدارة مؤقتا برصيد 55 نقطة بفارق نقطتين أمام غريمه التقليدي ريال مدريد الذي يحل ضيفا على ليفانتي لاحقا.

وجاء فوز برشلونة في توقيت مناسب كون ميسي ورفاقه مطالبون بمواجهة مضيفهم نابولي الإيطالي الثلاثاء في ذهاب الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري ابطال اوروبا، قبل أن يحطوا الرحال بملعب سانتياغو برنابيو الأحد المقبل لخوض الكلاسيكو أمام النادي الملكي.

ورد برشلونة على نابولي الذي عاد بفوز غال من بريشيا 2-1 الجمعة، في افتتاح المرحلة الخامسة والعشرين من الدوري الإيطالي.

وأبقى سيتيين على الهولندي فرانكي دي يونغ والواعد أنسو فاتي على مقاعد البدلاء مفضلا عليهما التشيلي أرتورو فيدال والكرواتي ايفان راكيتيتش، والأمر ذاته بالنسبة للوافد الجديد الدولي الدنماركي مارتن برايثوايت، البديل الاستثنائي للدولي الفرنسي عثمان ديمبيلي المصاب والمنتهي موسمه، قبل ان يدفع به مكان الفرنسي أنطوان غريزمان (72)، فيما غاب جوردي ألبا بسبب الإصابة.

وشهدت بداية المباراة احتجاج جماهير برشلونة على إدارة النادي بسبب الأزمات التي تفجرت في الآونة الأخيرة آخرها دخوله في مشاكل بسبب شركة للعلاقات العامة أشارت تقارير الى أنها استُخدِمت لتوجيه انتقادات للاعبين حاليين وسابقين، بمن فيهم ميسي مواقع التواصل الاجتماعي.

ونجح ميسي في افتتاح التسجيل عندما تلقى كرة خارج المنطقة من راكيتيتش فاخترق المنطقة بمراوغة رائعة لأنايتس أربيا حيث مرر الكرة بين ساقيه وتوغل داخلها ولعبها بيسراه على يسار الحارس الصربي ماركو دميتروفيتش (14).

وأضاف ميسي هدفه الشخصي الثاني بمجهود فردي رائع آخر عندما تلقى كرة من فيدال خارج المنطقة فانطلق بسرعة وتوغل داخلها ولعبها بيسراه زاحفة على يسار الحارس دميتروفيتش (37).

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وحقق ميسي الهاتريك بعد ثلاث دقائق عندما استغل كرة حاول المدافع ألفارو تيخيرو ابعادها من أمام غريزمان فتابعها بيسراه داخل المرمى (40).

وسجل ايبار هدفا في الدقيقة 63 عبر المدافع أربيا لكن الحكم ألغاه بداعي رفع الأخير للقدم أمام رأس جيرار بيكيه لحظة متابعة الكرة داخل المرمى.

كما سجل برشلونة هدفين عبر البديل الفرنسي صامويل اومتيتي وفيدال ألغيا بداعي التسلل.

وسجل ميسي الهدف الرابع بطريقة رائعة عندما تلقى كرة من برايثوايت امام المرمى فتلاعب بمدافع وحارس المرمى قبل ان يسددها داخل المرمى الخالي (87).

وختم أرثر المهرجان بالهدف الخامس عندما استغل كرة مرتدة من الحارس بعد تسديدة لبرايثوايت فتابعها داخل المرمى الخالي (89).

وتخلص سلتا فيغو من المركز الثامن عشر بفوزه الثمين على ضيفه ليغانيس صاحب المركز الاخير بهدف وحيد سجله اياغو اسباس (62).

وصعد سلتا فيغو الذي كان فرمل ريال مدريد في المرحلة الماضية بارغامه على التعادل 2-2 في مدريد، الى المركز السابع عشر برصيد 24 نقطة بفارق نقطتين امام ريال مايوركا المتعادل مع مضيفه ريال بيتيس 2-2 الجمعة في افتتاح المرحلة، فيما تجمد رصيد ليغانيس عند 19 نقطة بفارق الاهداف امام اسبانيول الذي يحل ضيفا على بلد الوليد الأحد في ختام المرحلة.

ويلعب لاحقا أيضا ريال سوسييداد مع فالنسيا، والأحد أيضا اوساسونا مع غرناطة، وألافيس مع أتلتيك بلباو، وخيتافي مع إشبيلية، وأتلتيكو مدريد مع فياريال.

ملخص مباراة برشلونة و إيبار: