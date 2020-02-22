كوكا يعود لقائمة أولمبياكوس أمام باوك غدا بالدوري اليوناني

شهدت قائمة تشكيل فريق أولمبياكوس لمواجهة نظيره فريق باوك، على عودة النجم أحمد حسن كوكا، بالمباراة المقرر إقامتها على ملعب “تومبا ستاديوم” في السابعة والنصف مساء غد الأحد، ضمن مباريات قمة الجولة الـ25 من عمر مسابقة الدوري اليوناني.

جاء ذلك وفق ما ذكرته الصفحة الرسمية على “تويتر” لنادى أولمبياكوس أن المدرب الفني للفريق قد كشف عن ضم حمد حسن كوكا مهاجم منتخب مصر في قائمة مباراة الغد أمام باوك، بعد عدم مشاركته بلقاء أرسنال الخميس الماضي في الدوري الأوروبي، والتي انتهت بخسارة الفريق بهدف دون مقابل.

الجدير بالذكر ان فريق أولمبياكوس يتصدر جدول ترتيب الدوري اليوناني برصيد 60 نقطة، متفوقاً بفارق نقطتين على باوك والذي يأتي بالمركز الثاني.