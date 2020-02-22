مانشستر سيتي يستعين بالمحامي ديفيد بانيك للعودة إلى دوري أبطال أوروبا

صرح نادى مانشستر سيتى الإنجليزي، بأنه تم تعيين ديفيد بانيك المحامي الشهير في المملكة المتحدة من أجل الدفاع عن حقوقه ضد يويفا بعدما أصدرت قرارا بمنع مانشستر سيتي من المشاركة في البطولات الأوروبية لمدة عامين، حيث ذكرت صحيفة “ذا ميرور” أن بانيكهو من نجح في منع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مرتين.

كما أضافت الصحيفة أن المحامي يعد واحد من أفضل المحامين في المملكة المتحدة، حيث سيقوم بالمرافعة القانونية بقضية سيتى ضد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، حيث انه في وقت سابق من هذا الشهر بإعلان حظر مانشستر سيتى من المشاركة في البطولات الأوروبية، وأهمها دورى الأبطال لمدة موسمين تنتهى في 2022

وقد استعانت إدارة النادي الإنجليزي في المحامي الشهير لاستخدام خبرته القانونية لمساعدته للتخلص من المشاكل التي يواجهها مع الاتحاد الأوروبي، وبالمقابل سيتم الدفع لهذا المحامي الشهير ديفيد بانيك بسخاء بقيمة تصل إلى 20 ألف جنيه استرليني يوميًا.