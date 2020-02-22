خلال الساعات المقبلة يحسم مصير رمضان صبحي بالمشاركة في قمة الاثنين أمام الزمالك من عدمه

يحتاج رمضان صبحي لاعب الأهليالى قرار من الجهاز الفني بقيادة رينيه فايلر من اجل السماح له بالمشارقة بلقاء الزمالك والمقرر لها يوم الأثنين المقبل في الدوري الممتاز، حي أن اللاعب بات جاهزاً للمشاركة في المباريات من الناحية الطبية، وعلى الرغم من ذلك كان المدير الفني للأهلي قد فضل جلوس صبحي على دكة البدلاء في مباراة السوبر والتي اقيمت أمس بأبو ظبي والتي انتهت بفوز الزمالك بركلات الجزاء.

ومن المقرر أن يتحدد مصير رمضان صبحي بالمشاركة من عدمه في قمة الأثنين المقبل حال إقامتها خلال الساعات المقبل، حيث انه غاب عن صفوف الأهلي منذ يوم 17 ديسمبر الماضي بعد أن أُصيب في العضلة الخلفية.