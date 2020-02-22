الانضباط تستعد لإصدار عقوبات السوبر بعد الانتهاء من الإطلاع على الفيديوهات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لجنة الانضباط أنهت إجتماعها غادرت مقر اتحاد الكرة، عقب الانتهاء من مشاهدة الفيديوهات الجديدة والخاصة بالأحداث المؤسفة التى شهدتها مباراة السوبر المحلى بين الأهلي والزمالك.
ومن المقرر أن تصدر لجنة الانضباط القرارات الخاصة بالعقوبات التى ستفرضها على كل من أساء وتجاوز فى المباراة، التى جمعتهما الخميس الماضى على استاد محمد بن زايد، وانتهت بفوز الزمالك بنتيجة 4 / 3 بركلات الترجيح.
وشهدت مباراة السوبر المصرى أحداث شغب وخروجاً عن النص بين اللاعبين عقب انتهاء اللقاء بفوز الزمالك باللقب، ودخول أكثر من لاعب فى اشتباكات بالأيدى.
ومن المقرر أن يسلم الزناتى تقريره للرد على الأنباء القوية عن عدم ذكر الزناتى فى تقريره وقائع الشغب التى حدثت فى المباراة بداعى انشغاله بمراسم التتويج بالسوبر.
وكان اجتماع لجنة الانضباط انطلق اليوم، السبت، باتحاد الكرة برئاسة المستشار سيد بندارى، لمناقشة أحداث الشغب والخروج عن النص فى مباراة الأهلى والزمالك بالسوبر المصرى من قبل بعض لاعبى الفريقين، والتى فاز الزمالك بلقبها على حساب الأهلى بضربات الترجيح.
ويدرس مسئولو النادى الأهلى تقديم شكوى لاتحاد الكرة ضد بعض لاعبى الزمالك الذين وجهوا إساءة وألفاظا خارجة لجمهور ولاعبى الأهلى لاتخاذ عقوبات ضدهم، ويرى مسئولو القلعة الحمراء أن بعض لاعبى الزمالك أثاروا حالة من الفوضى والفتنة عقب المباراة، أمثال عبد الله جمعة وعمر السعيد وشيكابالا وأحد إداريى الفريق حيث قام هؤلاء أيضاً باستفزاز الجماهير والاعتداء على لاعبى الأهلي.
ينتظر الأهلى العديد من اللقاءات الهامة فى الفترة الحالية، فى مقدمتها مواجهة الزمالك يوم الأثنين المقبل فى الدورى ثم مباراتى صن داونز الجنوب أفريقى يومى 29 فبراير و7 مارس المقبل فى ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا.
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