شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو .. حماس عاشور و إجتماع الجهاز الفني أبرز مشاهد مران الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد مران فريق الاهلى بقيادة السويسرى رينيه فايلر اليوم السبت استعداداً للارتباطات المقبلة محلياً وأفريقياً، وفى مقدمتها مباراة الزمالك المقرر لها بعد غد، الاثنين، فى الدورى الممتاز، وإن كانت صفحة الأهلى قد نشرت فيديو للتدريب .

وجاء في مقدمتها حماس حسام عاشور قائد الفريق الأحمر عند نزل أرضية ملعب مختار التتش و أجتماع الجهاز الفني بقيادة السويسرى رينيه فايلر .

وعقد رينيه فايلر المدير الفنى للأهلي جلسة مطوّلة مع لاعبى الفريق فى غرفة خلع الملابس قبل انطلاق مران اليوم للحديث فى عدة أمور فنية خاصة بمباراة السوبر أمام الزمالك التى أقيمت أمس الأول أمام الزمالك وفاز فيها الأخير بركلات الترجيح 4 / 3، وتحدث فايلر مع اللاعبين بشأن مباراة السوبر التى لم يظهر خلالها الكثير من اللاعبين بمستواهم، كما فرضت حالة من التوتر نفسها على سطح الأحداث فى الفريق، وهو ما ظهر عقب اللقاء خلال الاشتباكات التى وقعت بين لاعبى الفريقين وأفراد من الجهازين الفنى والإدارى.

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كما تحدث سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، خلال الجلسة التى استمرت قرابة الـ30 دقيقة، خاصة أن هناك عدة أمور غير فنية لم يرض عنها مدير الكرة وأراد التحدث فيها، وأهمها الانشغال بهتافات الجماهير والانصياع لاستفزازات الطرف الآخر، وهو ما حدث فى مباراة السوبر وكان له دور فى خروج لاعبى الأهلى عن تركيزهم بشكل كان أحد أسباب خسارة اللقب.

وطالب فايلر وعبد الحفيظ اللاعبين بإغلاق صفحة السوبر بما شهدته من أحداث فنية وتصرفات وسلوك غير مقبول، وشدد المدير الفنى ومدير الكرة على ضرورة التركيز فى الملعب فقط واستعادة ذاكرة الانتصارات فى مباراة القمة بالدورى لإسعاد جماهير الأهلى الغاضبة بعد الخسارة فى السوبر وتجاوز هذه الصدمة بالفوز على الزمالك فى الدورى ومن بعدها تخطى عقب صن داونز فى ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا.