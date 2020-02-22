شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى يونس لـ"سوبر كورة": عقوبات الـ50 و100 ألف متنفعش مع لاعبين بياخدوا 8 ملايين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتقد مصطفى يونس نجم الأهلى الأسبق عبد الله جمعة ظهير أيسر الزمالك بعد الأحداث المؤسفة التي شهدها لقاء السوبر المحلى الذى جمع بين الأهلى والزمالك على ستاد محمد بن زايد بالإمارات وتوج به الفريق الأبيض.

قال يونس في تصريحات لـ"سوبركورة" أنه ليس من المفترض على عبد الله جمعة استفزاز جمهور الأهلى مؤكدا أن لاعبى الزمالك غير مصدقين أنفسهم في الفوز على الأهلى والتتويج ببطولة على حساب المارد الأحمر.

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وأبدى يونس حزنه من الأحداث المؤسفة التي شهدها اللقاء مؤكدا أنها لا تليق بسمعة الكرة المصرية في بلد شقيقة مثل الإمارات مشككا في عودة الجمهور للمدرجات بعد الأحداث المؤسفة التي شهدها اللقاء.

شهدت مباراة السوبر المصرى أحداث شغب وخروجاً عن النص بين اللاعبين عقب انتهاء اللقاء بفوز الزمالك باللقب، ودخول أكثر من لاعب فى اشتباكات بالأيدى.

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ومن المقرر أن يسلم الزناتى تقريره للرد على الأنباء القوية عن عدم ذكر الزناتى فى تقريره وقائع الشغب التى حدثت فى المباراة بداعى انشغاله بمراسم التتويج بالسوبر.

انطلق منذ قليل اجتماع لجنة الانضباط باتحاد الكرة برئاسة المستشار سيد بندارى، لمناقشة أحداث الشغب والخروج عن النص فى مباراة الأهلى والزمالك بالسوبر المصرى من قبل بعض لاعبى الفريقين، والتى فاز الزمالك بلقبها على حساب الأهلى بضربات الترجيح.

ويدرس مسئولو النادى الأهلى تقديم شكوى لاتحاد الكرة ضد بعض لاعبى الزمالك الذين وجهوا إساءة وألفاظا خارجة لجمهور ولاعبى الأهلى عقب مباراة السوبر الأخير التى فاز فيها الأبيض 3 / 4 بركلات الجزاء الترجيحية لاتخاذ عقوبات ضدهم، ويرى مسئولو القلعة الحمراء أن بعض لاعبى الزمالك أثاروا حالة من الفوضى والفتنة عقب المباراة، أمثال عبد الله جمعة وعمر السعيد وشيكابالا وأحد إداريى الفريق حيث قام هؤلاء أيضاً باستفزاز الجماهير والاعتداء على لاعبى الأهلي.

ينتظر الأهلى العديد من اللقاءات الهامة فى الفترة الحالية، فى مقدمتها مواجهة الزمالك يوم الأثنين المقبل فى الدورى ثم مباراتى صن داونز الجنوب أفريقى يومى 29 فبراير و7 مارس المقبل فى ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا.