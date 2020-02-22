هل عقوبات الانضباط تستوجب التحقيق قبل إصدارها؟ إشكالية جديدة فى أزمة السوبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إشكالية جديدة بخصوص العقوبات المرتقبة بشأن مباراة السوبربين الأهلي والزمالك يناقشها الخليج 365 عبر تصريحات خاصة من اطراف مسؤلة زدات الأمر غموضا وتفتح الباب نحو إمكانية فتح الباب حول جدل جديد فى الأمر . السؤال الشائك الذي يطرحه الخليج 365 هل عقوبات لجنة الانضباط تستوجب التحقيق مع الاطراف المدانة قبل أصدارها ؟.

نصر الدين عزام، المحامى الدولى المعتمد من الفيفا، أكد أن لجنة الانضباط باتحاد الكرة ملزمة بالتحقيق مع أي فرد في المنظومة سواء لاعب أو مسئول، قبل إصدار أي عقوبات ضده وإلا سيكون القرار غير قانونى ومن حقه الصادر بحقه الطعن ضد القرار، مؤكدا أن لوائح الاتحاد الدولى لكرة القدم تنص على ذلك، وعلى الجبلاية الالتزام باللوائح المعمول بها دوليا.

فى المقابل، وبسؤال المستشار سيد البندراى، رئيس لجنة الانضباط عن حقيقة ذلك، قال : "لا.. اللجنة غير ملزمة بإجراء تحقيق مع أى طرف مدان بسلوك مشين خارج عن النظام إذا كانت الوقائع واضحة وثابتة".

وأضاف: "الدليل على صحة الكلام هو أن هناك عقوبات كثيرة سابقة تم إصدارها من لجنة الانضباط دون تحقيق، واعتمدت ودخلت إطار التنفيذ".

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ويأتى هذا الاشتباك ليزيد الأزمة تأزما أكثر مما هى فيه، والتي ينتظر أن تشتعل أكثر بعد إصدار العقوبات رسميا خلال ساعات، حيث يسود اتجاه كبير لتصعيد الأمر من جانب الناديين حال إذا ما كانت العقوبات غير مرضية بالنسبة لهم.