شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حسن معلقا على أحداث مباراة السوبر : مَنْ أمِنَ العقاب أساءَ الأدب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق على أحداث مباراة الاهلى و الزمالك في السوبر المصرى التي أقيمت في أبو ظبى بالامارات والتي توج الأبيض باللقب عقب الفوز على الأحمر بضربات الجزاء الترجحية 4/3 .

وجاء أحمد حسن عبر صفحتة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى تويتر قائلا " بعد صمتي عن مهزلة القمة.. القصة بإختصار .. "مَنْ أمِنَ العقاب أساءَ الأدب!".

كشف مسئولو لجنة الانضباط، برئاسة سيد بندراى، إصدار العقوبات الخاصة بمباراة الأهلى والزمالك فى السوبر المصري، اليوم السبت، عقب انتهاء الاجتماع المنعقد حالياً بمقر اتحاد الكرة، حيث استدعت لجنة الانضباط باتحاد الكرة حسام الزناتى رئيس لجنة المسابقات للاستماع لأقواله فى الأحداث التى شهدتها مباراة السوبر المصرى الذى جمع الأهلى والزمالك الخميس الماضى وانتهى بفوز الأبيض بضربات الترجيح والتتويج بلقب السوبر.

الزمالك توج بلقب السوبر المصرى بعد أيام من تتويجه ببطولة السوبر الأفريقى على حساب الترجى التونسى، فى المباراة التى جمعت بينهما باستاد الغرافة القطرى، مساء الجمعة الماضى، بعدما حقق الفوز على الفريق التونسى بثلاثة أهداف مقابل هدف.

شهدت مباراة السوبر المصرى أحداث شغب وخروجاً عن النص بين اللاعبين عقب انتهاء اللقاء بفوز الزمالك باللقب، ودخول أكثر من لاعب فى اشتباكات بالأيدى.

ومن المقرر أن يسلم الزناتى تقريره للرد على الأنباء القوية عن عدم ذكر الزناتى فى تقريره وقائع الشغب التى حدثت فى المباراة بداعى انشغاله بمراسم التتويج بالسوبر.

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انطلق منذ قليل اجتماع لجنة الانضباط باتحاد الكرة برئاسة المستشار سيد بندارى، لمناقشة أحداث الشغب والخروج عن النص فى مباراة الأهلى والزمالك بالسوبر المصرى من قبل بعض لاعبى الفريقين، والتى فاز الزمالك بلقبها على حساب الأهلى بضربات الترجيح.

ويدرس مسئولو النادى الأهلى تقديم شكوى لاتحاد الكرة ضد بعض لاعبى الزمالك الذين وجهوا إساءة وألفاظا خارجة لجمهور ولاعبى الأهلى عقب مباراة السوبر الأخير التى فاز فيها الأبيض 3 / 4 بركلات الجزاء الترجيحية لاتخاذ عقوبات ضدهم، ويرى مسئولو القلعة الحمراء أن بعض لاعبى الزمالك أثاروا حالة من الفوضى والفتنة عقب المباراة، أمثال عبد الله جمعة وعمر السعيد وشيكابالا وأحد إداريى الفريق حيث قام هؤلاء أيضاً باستفزاز الجماهير والاعتداء على لاعبى الأهلي.

ينتظر الأهلى العديد من اللقاءات الهامة فى الفترة الحالية، فى مقدمتها مواجهة الزمالك يوم الأثنين المقبل فى الدورى ثم مباراتى صن داونز الجنوب أفريقى يومى 29 فبراير و7 مارس المقبل فى ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا.