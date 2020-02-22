شكرا لقرائتكم خبر عن جمال محمد على يجتمع بالجهاز الفني لمنتخب الشباب لتذليل العقبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص جمال محمد علي نائب رئيس اللجنة الخماسية للاتحاد المصري لكرة القدم، والمشرف على منتخب الشباب، على الاجتماع بالجهاز للمنتخب بقيادة ربيع ياسين، لمناقشة أي معوقات تواجه الفريق، والعمل على حلها بأسرع وقت وأنسب طريقة، وذلك لتسهيل كافة أمور الجهاز الفني للمنتخب.

كما قام ربيع ياسين بعقد جلسة فنية مطولة مع اللاعبين، حرص خلالها على توضيح الأخطاء التي وقعوا فيها خلال مباراة السعودية، وكان أبرزها إهدار العديد من الفرص السهلة، وتعادل منتخب الشباب مع نظيره السعودي 2/2 ضمن مباريات الجولة الثانية للمجموعة الثالثة ببطولة كأس العرب.

ويحتل منتخب الشباب وصافة المجموعة الثالثة برصيد 4 نقاط، هى نفس رصيد المنتخب السعودى المتصدر بفضل هدف أقل سكن شباكه.

تنظم الجالية المصرية بالمنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية رحلات أسرية لتشجيع ومساندة منتخب مصر للشباب فى مبارياته ببطولة كأس العرب، التى يلعب فيها ضمن المجموعة الثالثة مع منتخبات السعودية والجزائر وفلسطين.