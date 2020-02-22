محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:
تأزم موقف أستون فيلا في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد الهزيمة أمام ساوثهامبتون بهدفين نظيفين، مساء اليوم السبت، بالجولة 27 من المسابقة.
المصري محمود حسن "تريزيجيه" بدأ اللقاء على مقاعد البدلاء، لكنه دخل للملعب في الدقيقة 28 كتبديل أول بعد إصابة زميله، أنور الغازي.
ونجح شين لونج في تسجيل الهدف الأول لساوثهامبتون في الدقيقة الثامنة من اللقاء، بينما جاء الهدف الثاني في الدقيقة 90+2 عن طريق ستيوارت ارمسترونج.
وتجمد رصيد أستون فيلا عند النقطة 26 في المركز 17 بالترتيب بفارق نقطتين عن وستهام وواتفورد صاحبي المركزين 18 و19 قبل مواجهتهما مع ليفربول ومانشستر يونايتد على التوالي، بالجولة الحالية.
أما ساوثهامبتون فتقدم إلى المركز 12 في الترتيب بعدما رفع رصيده إلى النقطة 34.
كانت هذه تفاصيل خبر تريزيجيه يشارك في هزيمة أستون فيلا أمام ساوثهامبتون بالبريميرليج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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