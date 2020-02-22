تحليل.. كيف يلتقي الزمالك مع الأهلي عقب تصريحات التدوير؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب محمد كمال



يتجدد لقاء القمة مرة أخرى حينما يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع نظيره الأهلي في المباراة التي تقام بينهما يوم الاثنين المقبل، في اللقاء المؤجل من منافسات الجولة الرابعة من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلي بعد الفوز الأخير الذي حققه الفريق الأبيض بركلات الترجيح، في اللقاء الذي جمع بينهما يوم الخميس بمباراة السوبر المصري، والتي أقيمت على أرضية ملعب محمد بن زايد بالإمارات.

ويستعرض الخليج 365 أهم التغييرات التي من الممكن أن يجريها باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك، على تشكيل الفريق قبل موقعة الأهلي المقبلة بمنافسات بطولة الدوري.

وكانت قد خرجت تصريحات لوسائل الإعلام من داخل الجهاز الفني لنادي الزمالك أشارت إلى رغبة الفريق الأبيض إدخال عناصر من اللاعبين البدلاء في مباراة الأهلي.

وفيما يأتي اللاعبين الأقرب للمشاركة في اللقاء المقبل:

محمد عواد، حارس الزمالك قد يكون هو الحارس الأقرب للبدء في التشكيل الأساسي لقاء الأهلي المقبل، خاصة وأن الفرنسي باتريس كارتيرون أشرك عواد في أكثر من لقاء أجاد فيهم، ورغبة المدرب في إراحة أبو جبل بعد تقديم مباراتين قويتين أمام الترجي والأهلي، ببطولتي السوبر المحلي والإفريقي، قد تعطي عواد فرصة العودة كأساسي مجددًا.

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أحمد عيد ام حازم إمام

المستوى المبشر الذي ظهر به أحمد عيد، ظهير أيمن الفريق الأبيض في المباريات التي شارك فيها، قد نجعل كارتيرون يعتمد عليه في اختبار حقيقي للاعب الشاب أمام النادي الأهلي، ليزيد من ثقته ويثقل خبراته، خاصة وأن مستوى حازم إمام لم يكن مرضيًا لجماهير القلعة البيضاء في مباراة الأهلي بالسوبر المصري.

تخبط في خط الدفاع

في نفس الوقت الذي يقدم فيه الثنائي محمود علاء، ومحمد حمدي الونش مستوى ثابت، وأداء مميز في مباراتي السوبر المحلي والإفريقي وقبلهما في لقاءات الدوري، من الممكن أن يفكر المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون في إراحة أحدهما حفاظًا عليه من الناحية البدنية ولإراحته لمباراة الترجي التونسي ببطولة دوري أبطال إفريقيا، والاستعانة بواحد من الثنائي محمد عبد الغني ومحمد عبد السلام أو الدفع بكليهما في اللقاء.

جمعة بديلًا لعبد الشافي

على الرغم من اعتماد كارتيرون على عبد الشافي كلاعب أساسي خلال لقاءاته الماضية، وتقديمه لمستوى جيد ولكن من الممكن أن نرى عبد الله جمعة يعود للمشاركة في هذا المركز من جديد خاصة وأنه قدم فيه واحدًا من أهم مواسمه في الزمالك من قبل، وذلك إذا رغب الفرنسي في إراحة لاعبه صاحب الـ 34 عامًا.

ثبات في خط الوسط

من الصعب أن يفكر المدير الفني لنادي الزمالك في تغيير أحد لاعبي ارتكاز فريقه في لقاء الأهلي، خاصة وأن الثنائي طارق حامد وفرجاني ساسي يسيران بمستوى ثابت ويقدما أداء مميز على الجانبين الدفاعي والهجومي، خاصة وأنه لا يوجد في الفريق الأبيض البديل الجاهز للمشاركة، في ظل ابتعاد محمد حسن عن الصورة، وإصابة محمود عبد العزيز "زيزو".

خماسي الأبيض ينتظر الفرصة الموعودة

ينتظر الكونغولي كابونجو كاسونجو، نجم الفريق الأبيض الفرصة، للعودة من جديد لقيادة هجوم نادي الزمالك، وقد يمنحها له الفرنسي باتريس كارتيرون في مواجهة الأهلي المقبلة خاصة وأنه شارك في مباريات القمة من قبل ويمتلك خبرات المواجهات القوية، وقد يكون سلاحًا مؤثرًا للقلعة البيضاء بقوته البدنية في اللقاء.

اللاعب المغربي محمد أوناجم، هو أحد مفاتيح باتريس كارتيرون والذي يعتمد عليهم بشكل أساسي من مقاعد البدلاء، قد يمنحه الفرصة ليشارك في القمة كأساسي لتجهيزه بشكل أكبر ومنحه فرصة الظهور قبل موقعتي الترجي، وفي ظل اعتماد كارتيرون على إسلام جابر، في مركزي الظهير والجناح الأيسر، قد يكون اللاعب بطاقة مميزة داخل للفريق الأبيض في مباراة قمة الدوري، مع مصطفى فتحي صاحب الخبرات في مواجهات القمة والذي قد يمنح الفريق دفعة قوية من ناحية الخبرات.