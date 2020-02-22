استعدادات القمة.. الخطيب في مران الأهلي والزمالك "راحة" والحكام "على وصول"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

رغم تأكيدات اللجنة المؤقتة التي تُدير اتحاد الكرة على إقامة مباراة الأهلي والزمالك في موعدها يوم الاثنين المقبل ضمن مؤجلات الجولة الرابعة من بطولة الدوري إلا أن الوضع يظل عالقًا مع إعلان رئيس نادي الزمالك، مرتضى منصور، عدم خوضه المباراة.

ولكن لم يؤثر الأمر على استعدادت النادي الأهلي للمباراة؛ حيث خاض مرانه اليوم السبت على ملعبه مختار التتش وسط حضور رئيسه، محمود الخطيب.

رنيه فايلر، المدير الفني للأهلي كان قد منح لاعبيه راحة من التدريبات يوم أمس الجمعة عقب عودتهم من الإمارات؛ حيث مباراة السوبر المحلي.

الأهلي هُزم بركلات الترجيح بنتيجة 4 – 3 أمام الزمالك خلال المباراة التي جمعتهما مساء يوم الخميس الماضي بعد انتهاء اللقاء في وقته الأصلي بالتعادل السلبي.

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من جانبه الزمالك حصل لاعبوه على راحة من التدريبات اليوم السبت على أن يكون مرانهم يوم غد الأحد قبل يوم من الموعد المُحدد لمباراتهم أمام الأهلي الاثنين.

كارتيرون، المدير الفني للزمالك قرر إراحة لاعبيه الذين وصلوا مطار القاهرة، عصر يوم أمس الجمعة؛ حيث احتفلوا مع جمهورهم باللقب المحلي وكذلك السوبر الأفريقي الذي توجوا به الأسبوع الماضي على حساب الترجي التونسي.

الخليج 365 تواصل مع مسؤولين بلجنة الحكام باتحاد الكرة؛ حيث أكدوا أن جمال الغندور رئيس اللجنة، استقر بشكل نهائي واتفق مع طاقم حكام مباراة الأهلي والزمالك في الدوري.

المصدار ذاتها أوضح في تصريحاتها لمراسل مصرايو، أن جمال الغندور اتفق مع طاقم حكام أجنبي من لإدارة المباراة، قائلين"خلال ساعات سيُتمم الغندور كل الأمور المتعلقة بتذاكر الطيران وفندق الإقامة على أن يصل القاهرة يوم الأحد 23 فبراير".