"رغم الموافقة الأمنية".. 3 مشاهد تدفع القمة نحو التأجيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد يسري مرشد:

تواجه مباراة القمة بين الأهلي والزمالك المقرر أن تقام الأثنين القادم التأجيل على الرغم من تأكيد اتحاد الكرة حصوله على الموافقات الأمنية لاقامتها في موعد.

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، أن مباراة القمة بين الأهلي والزمالك المؤجلة من الجولة الرابعة لبطولة الدوري في ستقام موعدها وليس هناك أي نية للتأجيل.

وعلى الرغم من الموافقة الأمنية إلا أن قرار اقامتها تعديلاً أخير بسبب حالة الاحتقان بين اللاعبين وعلى مواقع التواصل الإجتماعي التي خلفتها فيديوهات الاشتباكات التي انتشرت منذ انتهاء مباراة السوبر.

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وقال مصدر مسئول باتحاد الكرة لـ "الخليج 365" إن عمرو الجنايني، رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة أمر بتفريغ ما نُشر من فيديوهات لاشتباكات لاعبي الأهلي والزمالك في تقرير المباراة خشية إغفال مراقب المباراة ـ الموجود من لجنة المسابقات ـ رصد كل ما دار لتقدمه في السن وموقعه في الملعب.

1- رضاء جميع الأطراف

ورفض الزمالك من جهته خوض المباراة وقال رئيسه مرتضى منصور "لن أخوض مباراة القمة يوم 24 فبراير، الزمالك ومرتضى منصور لا يتم لي ذراعهم ، إذا أصروا على إقامتها فإنني سأرسل لهم مركز شباب بشالوش".

وابلغ مرتضى منصور قراره للمدير الفني باتريس كاريترون الذي منح لاعبيه راحة من التدريبات على أن يستأنفها الأحد قبل 24 من المباراة.

وفي المقابل رفض رينيه فايلر المدير الفني للأهلي فكرة تأجيل المباراة وقال في المؤتمر الصحفي لمباراة السوبر " أرفض تمامًا فكرة تراكم المباريات والتأجيل، أنا عن نفسي لو القرار في يدي سوف أخوض المباراة في الموعد المقرر لها، ولا يوجد سبب للتأجيل ".

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ولكن مدرب الأهلي ألمح للامتثال إلى القرار النهائي بشأن إقامة المباراة وقال "في النهاية القرار ليس بيدي، إذا قامت لجنة المسابقات بالتأجيل لا يوجد مشكلة."

وكان الأهلي كان قد أعلن في بيان رسمي في أكتوبر الماضي سابق عقب التأجيل الأول للمباراة امتثاله لقرارات التأجيل الصادرة من الأمن.

اتحاد الكرة الطرف الثالث هو الأخر أعلن في وقت سابق وخلال مؤتمره في بداية الموسم الجاري أن الجهات الأمنية فقط هي من تملك قرار تأجيل المباريات .

2- قمة أكتوبر

اتحاد الكرة كان قد أصر على اقامة مباراة القمة في موعدها الأول في الـ 19 من أكتوبر الماضي وعلى الرغم من إعلان الموعد إلا أنه أصدر قراره بتأجيل المباراة قبل موعدها بـ 72 ساعة بناء على قرارات أمنية مشيراً إلى أن التأجيل لأجل غير مسمي.

وعاد اتحاد الكرة في الأول من ديسمبر الماضى وحدد إقامة مباراة القمة في الـ 19 من فبراير الجاري ولكنه عاد في يناير وأجل المباراة مرة أخري إلى الـ 24 من فبراير بعد توصله لاتفاق مع مجلس أبو ظبي الرياضي، لإقامة كأس السوبر بين الأهلي والزمالك في الإمارات الخميس الماضي.

3- بيراميدز الكاس

المشهد الثاني الذي يعزز من احتمالية تأجيل القمة قرار سابق للجهات الأمنية بتأجيل مباراة الأهلي وبيراميدز في دور الـ 16 لبطولة كأس مصر الماضية قبل 48 ساعة من موعدها بسبب حالة الاحتقان التي شهدها الشارع الرياضي في هذا الوقت.

ومن المقرر أن يلعب الزمالك مع الترجي والأهلي مع صنداونز أيام 28 و 29 فبراير المقبلين في ستاد القاهرة على الترتيب بذهاب دور الـ 8 من دوري الأبطال.