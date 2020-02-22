رياضة | التعادل يحسم موقعة بولونيا وأودينيزي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التعادل يحسم موقعة بولونيا وأودينيزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفلت فريق بولونيا من هزيمة محققة على أرضه ووسط جماهيره أمام أودينيزي ليفرض عليه التعادل 1 /1 اليوم السبت في المرحلة الخامسة والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وتقدم اودينيزي بهدف عبر مهاجمه ستيفانو اوكاكا في الدقيقة 33 لكن رودريجو بالاسيو خطف هدف التعادل القاتل لبولونيا في الوقت بدل الضائع.

ورفع بولونيا رصيده إلى 34 نقطة في المركز العاشر مقابل 27 نقطة لاودينيزي في المركز الخامس عشر.