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رياضة | لامبارد يحقق رقم قياسي على مورينيو لم يحدث من قبل

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تمكن المدير الفني لنادي الإنجليزي فرانك لامبارد ، من تحقيق رقما قياسي خلال مباراة البلوز وتوتنهام والتي انتهت بفوزه بهدفين مقابل هدف وحيد في اطار منافسات الجولة السابعة والعشرون من

وأصبح المدرب الإنجليزي هو أول مدرب ينجح في تحقيق الفوز على مدرب توتنهام البرتغالي جوزيه مورينيو ، خلال مبارتي الذهاب والإياب هذا الموسم، حيث فاز في الذهاب قبل مباراة اليوم بنتيجة هدفين مقابل لاشئ.

وتولى جوزيه مورينيو تدريب تشيلسي ومانشستر يونايتد من قبل في السنوات السابقة، ولم ينجح أي مدير فني قبل لامبارد في تحقيق الفوز على البرتغالي ذهابا وإيابا في موسم واحد.

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