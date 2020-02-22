رياضة | لامبارد يحقق رقم قياسي على مورينيو لم يحدث من قبل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لامبارد يحقق رقم قياسي على مورينيو لم يحدث من قبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن المدير الفني لنادي تشيلسي الإنجليزي فرانك لامبارد ، من تحقيق رقما قياسي خلال مباراة البلوز وتوتنهام والتي انتهت بفوزه بهدفين مقابل هدف وحيد في اطار منافسات الجولة السابعة والعشرون من الدوري الإنجليزي.

وأصبح المدرب الإنجليزي هو أول مدرب ينجح في تحقيق الفوز على مدرب توتنهام البرتغالي جوزيه مورينيو ، خلال مبارتي الذهاب والإياب هذا الموسم، حيث فاز في الذهاب قبل مباراة اليوم بنتيجة هدفين مقابل لاشئ.

وتولى جوزيه مورينيو تدريب تشيلسي ومانشستر يونايتد من قبل في السنوات السابقة، ولم ينجح أي مدير فني قبل لامبارد في تحقيق الفوز على البرتغالي ذهابا وإيابا في موسم واحد.