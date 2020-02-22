رياضة | مباريات نارية لفرق بنى سويف والفيوم بالجولة 21 بالقسم الثالث

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مباريات نارية لفرق بنى سويف والفيوم بالجولة 21 بالقسم الثالث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقام يوم الاثنين مباريات الاسبوع 21 بالمجموعة الرابعة بدورى القسم الثالث والتى تضم أندية محافظات بنى سويف والفيوم والبحر الأحمر ، ومع اقتراب نهاية المسابقة بخمس اسابيع تشهد جميع مباريات المجموعة سخونة وإثارة كبرى خاصة فى ظل تمسك نحو 7 فرق بآمال الصعود، بجانب حرص الفرق الأخرى على الهروب من قاع جدول المجموعة .

سمسطا الرياضى بقيادة مديره الفنى على حسن متصدر المجموعة برصيد 35 نقطة يستضيف ببا الرياضى متذيل جدول الترتيب برصيد 9 نقاط بديربي أبناء بنى سويف ، ويطمح أبناء سمسطا فى استمرار سلسلة النتائج الإيجابية للفريق خاصة فى ظل تحقيق الفوز بالجولة الماضية أمام راس غارب بقر داره وإسعاد الجماهير وشهدت تدريبات الفريق الأخيرة تواجد النائب البرلمانى حسام العمدة بالتدريبات لمؤازرة الفريق بنشواره بالقسم الثالث ، فيما يخوض ببا الرياضى اللقاء بآمال تحقيق نتيجة إيجابية لتحسين نتائجه .

الواسطى الرياضى بقيادة مديره الفنى احمد الجيوشى صاحب المركز الثالث برصيد 33 نقطة يستضيف اطسا بالمركز التاسع برصيد 21 نقطة ، ويرفع أبناء الواسطى شعار لا بديل عن الثلاث نقاط خاصة فى ظل كون المباراة بملعب الواسطى ووسط جماهيره بجانب غياب عاملين غارب عن الجولة الحالية ، فيما يطمح اطسا فى تحقيق نتيجة إيجابية خارج الديار .

ويعانى الواسطى الرياضى من استمرار الأزمة المالية التى تضرب الفريق منذ أكثر من ثلاث شهور ما بين رواتب الجهاز الفنى ومستحقات اللاعبين والانتقالات وغيرها فى ظل مساعى واستغاثات للمسوؤلين لدعم النادى بمشواره نحو الصعود .

وفي ديربي فيومى يستضيف سنورس شقيقه مطرطارس في مباراة هامة للفريقان، حيث يسعى كلا الفريقان لعودة النتائج الإيجابية .

ويحل ناصر بنى سويف بقيادة مديره الفنى صالح مصطفى ضيفا على نظيره طامية بقيادة اكرامى عبد العزيز، ويسعى أبناء طامية للفوز للإستمرار فى المنافسة على الصعود، فيما يطمح ناصر بنى سويف لتحقيق نتيجة إيجابية للهروب من شبح الهبوط .

وفي ديربي الفيوم يستضيف فريق مركز شباب الفيوم شقيقه مركز شباب ابشواى في مباراة هامة الفريقان، بينما يحل فريق رأس غارب ضيفا ثقيلا على فريق ابو كساه بملعب الاخير بالفيوم.

ترتيب المجموعة الرابعة

1 - سمسطا 35 نقطة

2 - عاملين غارب 34

3 - الواسطى 33

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4 - مطرطارس 31 نقطة

5 - طامية 29 نقطة

6 - راس غارب 27 نقطة

7 - ساحة الفيوم 26 نقطة

8 - ابو كساة 24 نقطة

9 - اطسا 21 نقطة

10 - ابشواى 18 نقطة

11 سنورس 18 نقطة

12 - ناصر بنى سويف 14 نقطة

13 - ببا الرياضى 9 نقاط