رياضة | تعليق ناري من أحمد حسن على أحداث مباراة السوبر المصري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعليق ناري من أحمد حسن على أحداث مباراة السوبر المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب أحمد حسن نجم الكرة المصرية السابق وعميد لاعبي العالم عن استيائه من الأحداث التي شهدتها مباراة الأهلي والزمالك في السوبر المصري بالإمارات، ووصف ما حدث بـ"المهزلة".

وكتب "الصقر" عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر":"بعد صمتي عن مهزلة القمة.. القصة باختصار "مَنْ أمِنَ العقاب أساءَ الأدب!" ".

وحضر أحمد حسن مباراة القمة بين الاهلي والزمالك من مدرجات ستاد "محمد بن زايد" بالعاصمة الإماراتية "أبوظبي".

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وشهدت مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في نهائي السوبر المصري مناوشات واشتباكات بين لاعبي الفريقين، بالإضافة لقيام محمود عبد الرازق شيكابالا بتوجيه اشارات بذيئة لجماهير الأهلي عقب المباراة.

ومن المنتظر أن تعلن اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة المصري خلال الساعات القادمة عن عقوبات قاسية ضد عدد من لاعبي الأهلي والزمالك وبعض المسئولين بالناديين بعد الأحداث المؤسفة التي شهدتها مباراة القمة.

وانتهت مباراة الأهلي ضد الزمالك بفوز الفارس الأبيض بنتيجة 4/3 بركلات الترجيح ليتوج الفريق بكأس السوبر للمرة الرابعة في تاريخه.