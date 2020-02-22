رياضة | رسالة قوية من فايلر لنجم الأهلي بعد ضياع السوبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسالة قوية من فايلر لنجم الأهلي بعد ضياع السوبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للنادي الأهلي، على توجيه رسالة قوية لمهاجمه السنغالي أليود بادجي بعد خسارة الأحمر للقب السوبر المصري.

وكان أليو بادجى، قد قام بمحاولة الاعتذار للجهاز الفنى واللاعبين بعد قيامه بإهدار ركلة ترجيح فى لقاء السوبر.

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وقام فايلر بدعم اللاعب معنويا، مؤكداً له أن كرة القدم جماعية، وأن كبار لاعبى العالم يهدرون ركلات جزاء، وأنه لا يتحمل سبب خسارة الأهلى للقب.

وطالب فايلر "بادجي" بعدم الوقوف عند ركلة الجزاء المهدرة، والتركيز مع الفريق فى الفترة الصعبة المقبلة بدورى أبطال إفريقيا.

ويبدأ الأهلى اليوم استعداداته لمواجهة الزمالك بعد غد الأثنين فى قمة الدورى والمؤجلة من الجولة الرابعة، والتى تأتى بعد أيام من خسارة الأحمر للقب السوبر المصرى أمام غريمه التقليدى بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلى بنتيجة 0/0.