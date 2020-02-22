رياضة | مهاجم الأهلي السابق يسجل هدفين ويقود النجم الساحلي لفوز كاسح بالدوري التونسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مهاجم الأهلي السابق يسجل هدفين ويقود النجم الساحلي لفوز كاسح بالدوري التونسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اكتسح فريق النجم الساحلي نظيره فريق نجم المتلوي بنتيجة 5 / 1 في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري التونسي بالموسم الحالي 2019 - 2020.

افتتح الإيفواري سليماني كوليبالي مهاجم الأهلي السابق أهداف النجم الساحلي بالدقيقة السادسة من بداية المباراة، وأضاف زميله فراس بالعربي الهدف الثاني بالدقيقة 18 من ركلة جزاء، ليتقدم النجم 2/0 بالشو الأول.

وفي بداية الشوط الثاني عاد فراس بالعربي وسجل الهدف الثالث للنجم الساحلي بالدقيقة 53، قبل أن يخطف نجم المتلوي أو أهدافه عن طريق اللاعب هيثم المحمدي بالدقيقة 58 من ركلة جزاء.

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وسجل "كوليبالي" ثاني أهدافه بالمباراة والهدف الرابع لفريقه بالدقيقة 74، قبل أن يسجل فراس بالعربي هدفه الثالث ويختتم خماسية النجم الساحلي بالدقيقة 85 من زمن اللقاء.

ترتيب الفريقين في الدوري التونسي:

ارتفع رصيد النجم الساحلي إلي 26 نقطة ويحتل المركز السادس في ترتيب الدوري التونسي، بينما توقف رصيد نجم المتلوي عند 10 نقاط ويحتل المركز الرابع عشر والأخير بجدول ترتيب الدوري.

ويتصدر فريق الترجي التونسي ترتيب الدوري التونسي برصيد 41 نقطة.