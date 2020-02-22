رياضة | لامبارد يهاجم التحكيم بسبب لقطة لوسيلسيو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لامبارد يهاجم التحكيم بسبب لقطة لوسيلسيو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شن المدرب الإنجليزي فرانك لامبارد المدير الفني لفريق تشيلسي هجوما شديدا على التحكيم بعد مباراته ضد فريق توتنهام هوتسبير في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الستامفورد بريدج.

وقال لامبارد في تصريحات صحفية : "يعلم الجميع أنه ارتكب خطأ، وكنت أنتظر البطاقة الحمراء، وأريد أن أرى الڤار يعمل، القرار كان خاطئ اليوم".

وأضاف : "‏من الواضح تمامًا أنه إذا كان هناك شك فعلى، وعلى الحكم الإنتقال إلى الشاشة وهذا غير موجود، ولكن هذا القرار كان واضحًا".

وحقق فريق تشيلسي فوزا صعبا على فريق توتنهام هوتسبير بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد.