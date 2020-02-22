رياضة | القوصية يفوز على مركز شباب القيس في القسم الثالث

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القوصية يفوز على مركز شباب القيس في القسم الثالث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فاز فريق القوصية علي حساب فريق مركز شباب القيس، بأربعه أهداف لهدفين، في المباراة التي جمعتهما علي ملعب ديروط وذلك ضمن مباريات الجولة الثامنة عشر لمسابقه دوري القسم الثالث

وضمّت تشكيله القوصية كل من احمد محمود، محمود مصطفى، مصطفي أشرف، عبدالحميد جمال، محمد عبدالتواب، احمد نصر، احمد فراج، محمد شحاتة، محمود نجاح، محمد زكريا، سعيد جمال

وضمّت تشكيله القيس : علي أحمد، مصطفي حسين، مينا فخري، عمر مصطفي، مصطفي زغلول، عماد رفعت، نادر سيد، محمد ناجح، بدر ثروت، حسام هارون، عمرو عبدالحميد.

بدأت المباراة كانت قويه من جانب فريق حيث لم ينتظر عمرو عبدالحميد لأكثر من 13 دقيقة ليحرز الهدف الأول من ركله حره مباشره، ثم في الدقيقة 30 تصويبه قويه من محمد زكريا يتصدي لها حارس القيس ببراعه، وفي الدقيقة 34 هدف محقق يضيع من محمد ناجح.

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وفي الدقيقة 40 يحرز مصطفي اشرف هدف التعادل براسيه تسكن شباك القيس، وفي الدقيقة 41 فرصه هدف تضيع من عمرو عبدالحميد، عقبها تصويبه قويه من محمد ناجح كادت أن تسكن شباك القوصية، لكن في الدقيقة 46 من الشوط الأول يحرز سعيد جمال الهدف الثاني لينتهي الشوط الأول بتقدم القوصية بهدفين لهدف.

وانطلق الشوط الثاني وشوط المدربين، بنزول عمرو إبراهيم مكان نادر سيد،ثم في الدقيقة 3 تصويبه قويه من عمرو إبراهيم تصطدم بالقائم، وفي الدقيقة 9 تصويبه قويه من عمرو عبدالحميد يتصدي لها حارس القوصية ببراعه، وفي الدقيقة 15 حل إسلام أحمد بدلا من، أحمد نصر.

وفي الدقيقة 17 فرصه هدف موكد يضيع من عمرو إبراهيم، لكن في الدقيقة 18 يحرز محمد زكريا الهدف الثالث للقوصية، وفي الدقيقة 20 فرصه هدف مؤكد يضيع من سعيد جمال، لكن في الدقيقة 30 أهدر لاعبي القيس ركله جزاء.

كما أجري القوصيه التغييران الثاني والثالث، وفي الدقيقة 39 أهدر محمد ناجح جحا فرصه هدف موكد، لكن في الدقيقة 40 احرز محمد ناجح جحا الهدف الثاني، واحتسب حكم اللقاء 4دقائق وقت بدل ضائع استطاع القوصية إحراز الهدف الرابع عن طريق البديل محمد عبدالعال لتنتهي المباراه بفوز القوصية علي القيس بأربعة أهداف لهدفين.

وقد أدار المباراه تحكيميا أحمد عرفي حكم ساحه، عاونه، عمرو أحمد كمال مساعد أول، محمود صالح محمود مساعد ثان، صلاح إسماعيل مراقب مسابقات، خالد عبدالكريم مراقب حكام.